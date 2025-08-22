Keresés

2025. 08. 22. Péntek
Földrengés volt Romániában

2025. augusztus 22., péntek 16:03 | MTI
Közepesnek minősített földrengést észleltek péntek délután a romániai Gorj megyében - közölte a román Országos Földtani Intézet (INFP).

Az első percekben 4,4-es erősségűre becsült földmozgás helyi idő szerint 14 óra 18 perckor történt 15 kilométeres mélységben, Zsilvásárhelytől (Targu Jiu) 15 kilométernyire északra. A román szeizmológiai szolgálat későbbi pontosítása szerint a földrengés 4,2-es erősségű volt.

A Gorj megyei katasztrófavédelmi felügyelőség nem számolt be károkról, közösségi oldalán csak a földmozgások esetén tanúsítandó magatartásra vonatkozó, egy korábbi tanácsadó kampányban használt szórólapját tette ismét közzé.

Olténia északi részén az eddigi legjelentősebb, 5,2-5,7-es erősségű, a lakosok körében pánikot keltő földmozgásokat 2023 februárjában jegyezték fel, amelynek nyomán mintegy száz épület megrepedezett, a lehulló vakolat több járműben kárt tett, és a több megrongálódott iskolaépületben fel kellett függeszteni az oktatást.

Romániában főleg a Kárpátok kanyarulatában lévő Vrancea szeizmikus térség minősül veszélyesnek. A több mint száz kilométeres mélységből induló, nagy erejű földmozgások évszázadonként legalább kétszer okoztak jelentős pusztítást Bukarest térségében. A legutóbbi, 1977-es 7,2-es erősségű földrengésben több mint 1400-an haltak meg, és több mint 11 ezer ember megsérült.

