Földrengés volt Bécsújhely térségében

Már minden harmadik magyar ember megkapta az első védőoltását - közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta: folyamatosan érkeznek a vakcinaszállítmányok Magyarországra. Remélhetőleg folytatódik az elmúlt négy nap javuló tendenciája a járványügyi adatokban - jelentette ki Rusvai Miklós virológus a Kossuth rádióban. Az AstraZeneca és a Jansen vakcinákkal kapcsolatos trombózisos esetekről a szakember azt mondta: a jelenleg kereskedelmi forgalomban lévő fogamzásgátlók esetében sokkal nagyobb a trombózis kockázata. Túl vagyunk a harmadik hullám tetőzésén, az iskolai év végével a vírustól is megszabadulhatunk - mondta Rusvai Miklós virológus Magyarország élőben extra című műsorunkban. A Fidesz-KDNP telefonos tájékoztató kampányt indít annak érdekében, hogy a magyar emberek ne higgyenek a baloldal elbizonytalanító oltásellenes akcióinak - jelentette be a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István hangsúlyozta: az elmúlt napokban megerősítést nyert, hogy a baloldal nem hajlandó felhagyni az oltásellenes kampánnyal. Emlékeztetett: a baloldal továbbra sem vonta vissza azt a parlamenti határozati javaslatot, amellyel ellehetetlenítenék a keleti vakcinák használatát. A lakosság többsége elégedett a járványkezeléssel - mondta a XXI. Század Intézet vezető elemzője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Deák Dániel közölte: az oltási kedv folyamatosan növekszik, egyes felmérések szerint már a felnőtt lakosság kétharmada mondja azt, hogy beoltatná magát. Újraindult az óvodákban és az általános iskolák alsó tagozatán a jelenléti nevelés, oktatás. Az óvodákban országosan a gyermekek 60 százaléka, az iskolákban a tanulók 75 százaléka jelent meg - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A turizmus és vendéglátás újraindítását segítve a turizmusfejlesztési hozzájárulás elengedésének meghosszabbítását, adókönnyítéseket, kedvezményeket javasol a versenyképességi tanács - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Magyarország abban érdekelt, hogy Ukrajna erős, stabil és demokratikus ország legyen, kiáll területi egysége és önállósága mellett, de elvárja, hogy tartsa tiszteletben a nemzeti közösségek, köztük a magyar közösség jogait - jelentette ki Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter az uniós tagországok külügyminisztereinek ülését követően közölte: Ukrajnában az elmúlt esztendőkben folyamatosan megsértették a magyar közösség jogait a kultúra, a média, a közigazgatás és az oktatás területén egyaránt. A visegrádi csoportot alkotó országok külügyminiszterei szolidaritásukat fejezték ki az orosz diplomatákat kiutasító Csehországgal - olvasható a lengyel külügyi tárca honlapján. A Fidesz európa tanácsi delegációja csatlakozott az Európa Tanács Európai Konzervatív Frakció és Demokratikus Szövetség nevű frakciójához - közölte Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke Strasbourgban. A világon 141,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 millió, a gyógyultaké 81,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Horvátországban a helyi lapok szerint káoszba fulladt a kormány oltási programja. Ukrajnában a korábbi napokénál jóval kevesebb, mintegy 6,5 ezer új beteget jegyeztek fel, a halálos áldozatok száma a járvány tavaly tavaszi kezdete óta elérte a 40 ezret. Ezer alá csökkent a napi új igazolt fertőzések száma Csehországban. Tavaly szeptember közepe óta ezek a legalacsonyabb napi adatok - derül ki az egészségügyi minisztérium kimutatásából. Lengyelországban május 10-ig minden felnőtt kap elektronikus beutalót, amely alapján regisztrálhat a koronavírus elleni védőoltásra - jelentette be Mateusz Morawiecki kormányfő. Belgiumban, a szövetségi kormány múlt heti bejelentése értelmében feloldották a koronavírus-járvány megfékezésére január végén bevezetett, nem alapvető célból történő beutazások tilalmát. Meghaladta a tízmilliót a koronavírus elleni oltásokból beadott második dózisok száma Nagy-Britanniában - közölte Matt Hancock egészségügyi miniszter. Az elmúlt 24 órában négyen haltak meg a járvány következtében. Bizonyos módon újra kell értelmeznünk a saját történelmünket - jelentette ki Emmanuel Macron francia államfő az amerikai CBS Tv-nek adott interjújában, amelyben arról is beszélt, hogy Franciaország a gyarmati múltjából eredően fajgyűlölettől szenved. Emmanuel Macron kontraproduktívnak és elfogadhatatlannak nevezte, ami az orosz-ukrán határon történik és - mint fogalmazott - Oroszországnak mindenképpen csökkentenie kellene a katonai feszültséget. Eredménytelenül zárult a bukaresti kormánykoalíció vezetőinek válságtanácskozása. Frontex: Több migrációs útvonalon is nőtt az EU-ba irányuló illegális határátlépések száma. Naponta majdnem nyolc, szülői kíséret nélküli, 18 éven aluli migráns „tűnik el” Olaszországban. Ez a legmagasabb európai aránynak számít az ANSA olasz hírügynökség adatai szerint. Amerikai jogsegélyt kért az ügyészség, hogy megtudják, ki áll az ördög ügyvédjének szervere mögött - tudta meg a PestiSracok.hu. Eddig már két személyt is meggyanúsítottak személyes adattal való visszaéléssel, egyikük Czeglédy Csaba, aki ezt megerősítette saját közösségi oldalán. Félmilliárd forintos keretösszeggel jelent meg pályázat kutyák azonosító chippel való ellátására, veszettség elleni oltásra, valamint kutyák és macskák ivartalanítására a falvak önkormányzatai számára. UEFA: Magyarország rendezi 2023-ban az U17-es korosztály labdarúgó Európa-bajnokságát. Orbán Viktor miniszterelnök üdvözölte az UEFA azon álláspontját, amely határozottan kiáll az európai labdarúgó Szuperliga létrehozására irányuló törekvések ellen, és hitet tesz a sportág európai szintű egysége és a szolidaritás elve mellett. A szabadfogásúak 70 kilogrammos kategóriájában szereplő Antal Dániel a vigaszágon folytathatja szereplését a varsói birkózó Európa-bajnokságon.