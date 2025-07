Fókuszban marad Ukrajna gyorsított felvétele az EU-ba + videó

Megosztás itt:

Ma kezdődik az Európai Unió Tanácsának dán elnöksége, akik fél éven keresztül szintén a jogalkotási folyamat zökkenőmentességének biztosításáért felelnek majd. A dánok mottója: “Erős Európa a változó világban”.

folytatni fogják a lengyel elnökség hangsúlyos biztonsági megközelítését, az uniós védelempolitika fejlesztését, és Ukrajna támogatása fókuszban marad, ahogy bővítési folyamatban való előrelépésük is. A biztonsági célkitűzés kapcsán a jogállamiság és a demokratikus ellenálló képesség megerősítése is célkitűzés, ez a terület azonban magyar szempontból érzékeny lehet, a migrációs paktum végrehajtása úgyszintén. Ugyanakkor a külső határok megerősítése magyar szempontból pozitív, ami például a kitoloncolási központok EU-n kívüli létesítését jelenthetik a közeljövőben, illetve a határvédelem összehangolását is. A magyar elnökség alatt kialakított versenyképességi fókusz a következő fél évben is fennmarad, kiemelt figyelemmel az egyszerűsítésre és az egységes piac megerősítésére. Prioritásként fogalmazták meg a dánok ugyanakkor az orosz energiahordozókról való leválást is, ami jelentős mértékben érinthet bennünket, ezt a kérdést a lengyel elnökség alatt nem sikerült rendezni, ahogy a 18. szankciós csomagot sem. A következő többéves pénzügyi keret és a 2040-es klímacél tárgyalásai lesznek még hangsúlyosak dán elnökség alatt, melyen szintén jelentőséggel bírnak Magyarország számára.