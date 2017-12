Fokozott biztosítással várják a világban az újévet

Fokozott biztonsági intézkedések mellett készülnek a szilveszteréjjeli ünnepségekre a világ nagyvárosaiban. Berlinben átvizsgálják a Brandenburgi kapunál tervezett bulira érkezőket, de nagy a készültség Brazíliában is. Az újév Szamoán, Tongán és a Karácsony-szigeten köszönt be először.

A Brandenburgi kapunál tartott szilveszteri ünnepségek helyszínén már előzetesen is több százezresre becsülik a tömeget.

„Természetesen a rendőrség is a helyszínen lesz, és egy 500 fős biztonsági egység is vigyáz az ünneplőkre. Szigorú beléptetési rendszerünk lesz, minden táskát és minden személyt átvizsgálnak, nem lehet tűzijátékot és üvegpalackokat, valamint nagy táskákat és bőröndöket bevinni. A külső részen betonbarikádokat és más útakadályokat is elhelyeztünk” – közölte Anja Marx, a rendezvény szóvivője.

A berlini helyszínen külön szakemberek várják a Vöröskereszt sátrában azokat a nőket, akiket esetleg zaklatnak. Erre a két évvel ezelőtti, kölni szilveszteri események miatt van szükség. Akkor több száz nőt molesztáltak és raboltak ki csoportokba verődött férfiak. Kölnben ezért a berlinihez hasonlóan szigorú óvintézkedésekkel készülnek a szilveszterre idén is, a dóm körüli téren például kamerákkal figyelik az eseményeket.

Az esetek a migrációs problémákra is ráirányították a figyelmet, a támadók többsége ugyanis a tanúvallomások szerint arab vagy észak-afrikai külsejű volt. A kritikusok szerint Angela Merkel befogadó menekültpolitikája miatt kerültek ellenőrizetlen személyazonosságú emberek is Németországba, akik később akár bűncselekményeket is elkövethetnek.

New Yorkban a Times Square lesz a szilveszteréjjeli ünnepségek központja, a megerősített rendőri részvétel mellett itt is útakadályok és kordonok őrzik majd a gyalogosan mulatozókat.

Az amerikai nagyvárosban legutóbb október végén történt teherautós támadás, december elején pedig egy öngyilkos merénylő akarta felrobbantani magát.

A világ másik részén, Brazíliában is szigorúan őrzik majd az ünneplőket. A riói Copacabanára több mint 12 ezer rendőrt vezényeltek, ők vigyázzák majd a csaknem 3 milliós szilveszterező tömeget. A strandon 30 rendőrségi őrtornyot állítottak fel, ahonnan folyamatosan figyelik az eseményeket, hogy szükség esetén azonnal közbe tudjanak lépni.