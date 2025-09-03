Keresés

Fogaskerekű-baleset miatt gyászba borult Lisszabon

2025. szeptember 03., szerda 22:37 | MTI
Lisszabon áldozatok fogaskerekű baleset

Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben a mentőszolgálatok legfrissebb beszámolója szerint 15-en vesztették életüket és 18 a sérültek száma.

  • Fogaskerekű-baleset miatt gyászba borult Lisszabon

A portugál katasztrófavédelmi hatóság korábban három halottról, illetve legkevesebb húsz sérültről számolt be.

A portugál hatóságok egyelőre nem tették ugyan közzé az áldozatok állampolgárságát, de jelezték, hogy többen közülük külföldiek.

"Tragikus nap ez városunknak (...) Lisszabon gyászol, ez egy nagyon tragikus incidens" -

mondta Carlos Moedas, a portugál főváros polgármestere újságíróknak nyilatkozva.

A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű balesetét az Observador című online napilap értesülései szerint kábelszakadás okozta.

Margarida Castro Martins, a polgári védelem igazgatója korábban közölte, hogy a sérültek közül kettő állapota súlyos, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek, többen még mindig a roncsok között vannak.

A tűzoltók és a mentők röviddel hat óra után kapták a riasztást.

A lisszaboni felvonókat üzemeltető Carris vállalat az Observadornak elmondta, hogy a vállalat szakemberei is a baleset helyszínén tartózkodnak.

Fotó: MTI/EPA/LUSA/Miguel A. Lopes

