Fiume ma is őrzi a magyar múltat

A magyar jelenlétet tekintve fontos megjegyezni, hogy egyes feltételezések szerint Szent László lehetett Fiume első magyar ura, hiszen a lovagkirály 1091-ben dinasztikus alapon vonult be az akkori Horvátország nagy részébe. Egyelőre még vitatott, hogy meddig is jutott el e hódítás során, de annál beszédesebb, hogy az uralkodó azt írta a monte-casinói apátnak, hogy már „mintegy szomszéddal közlekedhetel velünk”. Milyen kár, hogy ezekben az időkben még nem léteztek mesélő képes levelezőlapok…

