Figyelmeztetett Donald Trump: ha kell, akkor lelövik a venezuelai vadászgépeket + videó

Európára is kihat az Egyesült Államok harca, amelyet a latin-amerikai drogkartellek ellen indított Washington. Az amerikai haderő nemrég rakétával lőtt ki egy venezuelai droghajót a Karib-tengeren. Marco Rubio külügyminiszter megerősítette, hogy a hajót egy kimondottan drogokban utazó terrorszervezet üzemeltette, valószínűleg a venezuelai kormányhoz kötődő Cartel de los Soles, a szállítmány célja pedig az Egyesült Államok volt.

Washington szerint Nicolas Maduro elnök kapcsolatban áll a kartellel, az amerikai igazságügyi tárca pedig 50 millió dolláros vérdíjat tűzött ki a venezuelai elnök elfogására.