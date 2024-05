Fico merénylője egy tálból cseresznyézett a szlovák baloldallal

Robert Fico ellen szerdán, a szlovák kormány kihelyezett ülése után követett el lőfegyveres merényletet Juraj Cintula, akit a helyszínen azonnal őrizetbe vett a rendőrség. A szlovák miniszterelnököt megoperálták, időközben magához is tért, ám állapota továbbra is súlyos.

A fenti dokumentumok fényében nem kérdéses Juraj Cintula ideológiai irányultsága, a balliberális sajtóorgánumok továbbra is igyekeznek jobboldaliként beállítani a szlovák kormányfőre lövő férfit. Amellett, hogy a többi között a Hvg.hu, a Telex és a 24 is próbálták elhatárolni Cintulát a magyar, valamint a nemzetközi baloldaltól, a férfit szésőjobboldali ultranacionalistának próbálták feltüntetni, arra hivatkozva, hogy korábban együttműködött a Slovenski branci (SB) nevű oroszbarát, szélsőséges félkatonai szervezettel.

