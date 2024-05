Fico merénylője állítja: nem akarta őt megölni, kizárólag megsebesíteni

Állítása szerint arra is ügyelt, hogy véletlenül se sodorjon veszélybe senkit a tömegben vagy a biztonsági őrök közül. Tettéért kész bocsánatot kérni az áldozattól, akár személyesen is a tárgyaláson, amennyiben arra lesz lehetősége. Ha nem, akkor írásos bocsánatkérést intéz Ficóhoz.

A tanú szerint Juraj C. egy hétvégi háznál, egy fán szokott gyakorolni a fegyverével, és több alkalommal őt is halálosan megfenyegette, ha valamiben nem értettek egyet. Megerősítette, a támadó korábban politikai tüntetéseken is részt vett.

A nyomozóknak több tanúvallomás is áll rendelkezésére, ezek közül az egyik egy nőé, aki Juraj C. miniszterelnökhöz való hozzáállásáról beszélt.

