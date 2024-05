Fico-merénylet: A Meta törölte a feltételezett elkövető Facebook-fiókját

A Facebookot üzemeltető Meta arról számolt be, hogy a vállalat törölte a gyanúsított fiókját még a támadás napjának estéjén, és erről tájékoztatta a szlovák hatóságokat, amelyekkel kapcsolatban áll és együttműködik. Ezt a szlovák médiafelügyelet is megerősítette.

