Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

A szlovák miniszterelnök, Robert Fico kijelentette, hogy nem támogat további szankciókat Oroszország ellen, amíg az Európai Unió nem terjeszt elő terveket az unió gazdaságának felpörgetésére – tudta meg a Bloomberg.

„Hány szankciós csomagot kell még elfogadni ahhoz, hogy megváltozzon Oroszország hozzáállása a háborúhoz? – kérdezte Fico csütörtökön egy pozsonyi sajtótájékoztatón, amit António Costaval, az Európai Tanács elnökével tartott. – Sem az első, sem a tizennyolcadik csomag nem segített. A tizenkilencedik pedig biztosan nem fog.”

A kormányfő elmondta, hogy felszólította az unió végrehajtó testületét, azaz az Európai Bizottságot, hogy tegyen „realista” javaslatokat Európa autó- és nehéziparának támogatására, valamint az áramárak csökkentésére. A reakció azután érkezett, hogy a héten kiderült, az Európai Unió új szankciókat fontolgat tucatnyi orosz bank és energetikai vállalat ellen, az Ukrajna elleni háború befejezésére irányuló, Vlagyimir Putyin elnökre gyakorolt nyomásgyakorlás legújabb intézkedéseinek részeként.

Fico a júliusban elfogadott 18. és korábbi szankciós csomagoknál is vétóval fenyegetett, ám végül elállt a szándékától. A Világgazdaság augusztusi beszámolója szerint az ukrajnai háború miatt kivetett nemzetközi szankciók ellenére gyorsan gazdagszanak az orosz oligarchák, több mint húszmilliárd dollárral nőtt az elmúlt évben a vagyonuk. Ez újabb bizonyíték arra, hogy nem hatékonyak a büntetőintézkedések, éppen ellenkezőleg, a kivonult külföldi vállalatok megszerzése csak tovább erősíti a Vlagyimir Putyinhoz közel álló milliárdosokat.

Az orosz gazdaság ugyanakkor egyre rosszabb helyzetbe kerül. Oroszország az idén a tervezettnél is több hitelt vesz fel, hogy fedezni tudja a gyorsan növekvő költségvetési hiányt – közölte Anton Sziluanov pénzügyminiszter. A háborús kiadások egyre nagyobb terhet rónak az államkasszára, miközben a magas kamatok és az erős rubel megnehezítik a hitelfelvételt.

