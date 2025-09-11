Keresés

2025. 09. 11. Csütörtök
Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

2025. szeptember 11., csütörtök 19:00 | Világgazdaság

Robert Fico szlovák miniszterelnök nem támogat további Oroszország elleni szankciókat, amíg Brüsszel nem mutat fel valós tervet az európai gazdaság fellendítésére. Vajon Szlovákia ultimátuma új irányt szab az uniós politikának? Olvass tovább a részletekért!

  • Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

A szlovák miniszterelnök, Robert Fico kijelentette, hogy nem támogat további szankciókat Oroszország ellen, amíg az Európai Unió nem terjeszt elő terveket az unió gazdaságának felpörgetésére – tudta meg a Bloomberg.

„Hány szankciós csomagot kell még elfogadni ahhoz, hogy megváltozzon Oroszország hozzáállása a háborúhoz? – kérdezte Fico csütörtökön egy pozsonyi sajtótájékoztatón, amit António Costaval, az Európai Tanács elnökével tartott. – Sem az első, sem a tizennyolcadik csomag nem segített. A tizenkilencedik pedig biztosan nem fog.”

A kormányfő elmondta, hogy felszólította az unió végrehajtó testületét, azaz az Európai Bizottságot, hogy tegyen „realista” javaslatokat Európa autó- és nehéziparának támogatására, valamint az áramárak csökkentésére. A reakció azután érkezett, hogy a héten kiderült, az Európai Unió új szankciókat fontolgat tucatnyi orosz bank és energetikai vállalat ellen, az Ukrajna elleni háború befejezésére irányuló, Vlagyimir Putyin elnökre gyakorolt nyomásgyakorlás legújabb intézkedéseinek részeként.

Fico a júliusban elfogadott 18. és korábbi szankciós csomagoknál is vétóval fenyegetett, ám végül elállt a szándékától. A Világgazdaság augusztusi beszámolója szerint az ukrajnai háború miatt kivetett nemzetközi szankciók ellenére gyorsan gazdagszanak az orosz oligarchák, több mint húszmilliárd dollárral nőtt az elmúlt évben a vagyonuk. Ez újabb bizonyíték arra, hogy nem hatékonyak a büntetőintézkedések, éppen ellenkezőleg, a kivonult külföldi vállalatok megszerzése csak tovább erősíti a Vlagyimir Putyinhoz közel álló milliárdosokat.

Az orosz gazdaság ugyanakkor egyre rosszabb helyzetbe kerül. Oroszország az idén a tervezettnél is több hitelt vesz fel, hogy fedezni tudja a gyorsan növekvő költségvetési hiányt – közölte Anton Sziluanov pénzügyminiszter. A háborús kiadások egyre nagyobb terhet rónak az államkasszára, miközben a magas kamatok és az erős rubel megnehezítik a hitelfelvételt.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: AFP

