Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 28. Vasárnap Vencel napja
Jelenleg a TV-ben:

Célpont

Következik:

Hírek 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Fiatal bérgyilkosokat küld Spanyolországba egy nemzetközi szinten ismert maffia + videó

2025. szeptember 28., vasárnap 18:02 | Hír TV
maffia Spanyolország bérgyilkosok

Egyre fiatalabb bérgyilkosokat küld Spanyolországba az egyik nemzetközi szinten ismert maffia. A rendőrség szerint alig 17 évesek, akiket lefizetnek, hogy súlyos bűncselekményeket hajtsanak végre. A HírTV-t Tóth Brigitta tudósította Murciából.

  • Fiatal bérgyilkosokat küld Spanyolországba egy nemzetközi szinten ismert maffia + videó

További híreink

Ebben nem lesz köszönet: kegyetlen időjárás érkezik

Katasztrófa küszöbén? - Zelenszkij bejelentette, hogy válaszlépés jön az állítólagos magyar drónok ellen

Így találták meg Kaszás Nikolett holttestét, mondjuk mi történt a helyszínen

Az egyik magyarországi párt aktivistájaként is tevékenykedett Kaszás Nikolett

Most érkezett: Megtalálták a Pilisben Kaszás Nikolett holttestét

Szoboszlai megint lenyomta Wirtzet, Slot is beszállt a vitába

„Senki sem maradhat ki!”: 85 milliárd forintból viszik a gigabites internetet minden magyar háztartásba

„Kihajtotta a lelkét” – Florian Wirtz tette tönkre Szoboszlai Dominik napját

Így bukott le a Szőlő utcai igazgató: Luxus, Lexus, titokzatos állás

További híreink

Így bukott le a Szőlő utcai igazgató: Luxus, Lexus, titokzatos állás

Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

Nem áll le az alaptalan vádaskodással Somogyi András + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ukrajna háborúja fordulóponthoz érkezett
2
Megtalálták a Pilisben eltűnt fiatal nő holttestét
3
Nem áll le az alaptalan vádaskodással Somogyi András + videó
4
Meg is erőszakolta a cimboráját, nem volt elég a verekedés: férfit erőszakoltak és fosztottak ki Pakson
5
Stratégiai fordulat: így készül Oroszország a hosszú, eszkalálódó háborúra a Nyugat ellen – Robert C. Castell + videó
6
Vonalat húzott Moszkva – Lavrov nem hagy kérdést maga után + videó
7
Vérfürdő Southportban: hajóról lőtték szét a vízparti bárt
8
Lengyel vadászgépek emelkedtek a levegőbe az orosz támadások miatt
9
Remény vagy taktika? Orosz jelzés a háború lehetséges végéről
10
Orbán Viktor és Robert Fico beszéde élőben a HírTV-n + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!