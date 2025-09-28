Fiatal bérgyilkosokat küld Spanyolországba egy nemzetközi szinten ismert maffia + videó

Egyre fiatalabb bérgyilkosokat küld Spanyolországba az egyik nemzetközi szinten ismert maffia. A rendőrség szerint alig 17 évesek, akiket lefizetnek, hogy súlyos bűncselekményeket hajtsanak végre. A HírTV-t Tóth Brigitta tudósította Murciából.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.