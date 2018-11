Feszült a helyzet Tijuanában

A vasárnapi roham után Mexikó majdnem 100 migránst toloncolt ki, egyúttal megszigorították a biztonsági intézkedéseket. Közben Donald Trump továbbra is azzal fenyegetőzik, hogy ha szükséges a teljes amerikai-mexikói határt lezárják.

Nem számítottunk rá. Soha nem gondoltuk volna, hogy ilyen bombákat fognak ránk lőni, miközben gyerekek vannak ott, mert sok gyerek volt ott, nemcsak az enyém – meséli Maria Meza a történtekről ez a négy gyerekes nő, akiről menekülés közben egy fotó is készült. Több mint 5 ezer társával ők is ebben a sátortáborban élnek Tijuana-ban, arra várva, hogy átjutnak az Egyesült Államokba.

A mexikói hatóságok a történtek nyomán fokozták a biztonsági intézkedéseket, a vasárnapi roham óta 98 migráns kitoloncolását kezdték el. A migráns karaván megjelenése óta szigorúbbak az ellenőrzések a területen, az elmúlt 15 napban csaknem 200 embert vettek őrizetbe. Többségük Hondurasból érkezett.

A letartóztatottakat átadtuk a Mexikói Bevándorlási Hivatalnak. Zéró toleranciát mutatunk velük szemben, és azokat, akik bármilyen bűnt követnek el, azonnal kitoloncoljuk – szögezte le Marco Antonio Sotomayor, Közbiztonsági Miniszter

A Tijuanai orvosok közben attól is tartanak, az érkezők olyan betegségeket hordozhatnak, amelyek eddig nem voltak jelen az országban. Itt nincsenek trópusi betegségek de ők a trópusokról érkeznek. Ott bélférgesség is van, de itt ilyen nincs. Tanulunk róla de még sohasem láttunk ilyet. Ők ilyen betegségeket hordozhatnak. Ez egy kockázat nekik és nekünk is. És súlyos – Abraham Sanchez a Tijuana Orvosi Egyetem elnöke.

A határvonalon jelenleg mintegy 7 ezren várakoznak, de ide tart egy újabb, 800 fős karaván is. Az amerikai elnök közben kitart a határzár mellett.