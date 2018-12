Feszült a helyzet Amerika és Irán között

A Perzsa-öbölben a karácsony is készültségben fog eltelni. Az orosz-ukrán tengeri konfliktushoz hasonló eset több nemzetközi vízen is megtörténhet, főleg olyan érzékeny régiókban, mint például az iráni partok közelében fekvő Hormuzi-szoros. Az orosz hatóságokhoz hasonlóan a napokban az irániak is érzékelhető kísérletet tettek a szoros lezárására.

Ezen a keskeny tengersávon halad keresztül a világ tengeri olajszállítmányainak egyharmada, az öbölmenti államok olajexportja itt fut ki az Arab-tengerre, és onnan a világ különböző államaiba. Stratégiai hely, a közel-keleti régió biztonságának egyik fontos kulcsa. Az iráni lépések miatt az amerikai haditengerészet megerősítette jelenlétét a térségben.

„...a nemzetközi vizeken továbbra is mindenhova el fogunk jutni, hogy megmutassuk a jelenlétünket. Remélhetőleg ennek van egy elijesztő hatása. Regionális szövetségeseinknek szeretnénk ezzel jelezni, hogy itt vagyunk, és itt vagyunk a közelben” – mondja Randy Peck, a John C. Stennis hadihajó kapitánya.

Az iráni fenyegető lépések főleg a szaúdi és a kis öbölmenti arab államok szállításait fenyegetik, de áttételesen a nyugati országok olajutánpótlását is. Irán nem véletlenül ijesztget, a feszültség nagy, hiszen az atomprogramja miatti új amerikai szankciók az iráni bankrendszer működését veszélyeztetik. Ha elmaradnak a kifizetések, akkor elakadhatnak a külföldi élelmiszerexportok Irán felé, az élelmiszerhiány pedig olyan társadalmi elégedetlenséget szülhet, amely az ajatollahok rezsimjét is elsöpörhetik. Irán továbbra is aggresszorként tekint Amerikára, amely polgári célú atomprogramja miatt jogtalanul bünteti.