Feszületet tesznek az olasz osztálytermekbe

Az egyházi iskolákban mindenhol van kereszt az osztálytermekben, de a Matteo Salvini vezette Lega szerint az állami intézményekben is ugyanígy kellene tenni. Sőt, szerintük a hivatalokban, pályaudvarokon, kikötőkben, még a börtönökben és a is ott a helye a keresztnek a megfeszített Jézussal. Ezért egy javaslatot dolgoztak ki arra, hogy a katolikus országban kiemelt helyet kapjon a kereszténység ősi jelképe. Jelenleg a feszületet az osztályteremben csak akkor lehet kitenni, ha az iskolai közösség, azaz a diákok és a tanárok is így döntenek.

A törvénytervezet bevezető szövege emlékeztet arra, hogy a Krisztus-kép "a keresztény civilizáció és kultúra egyetemes értékét képviseli, amelyet Olaszország történelmi és polgári-kulturális örökségének alapvető alkotó elemeként ismernek el.”

Márpedig a katolikus Olaszországban többször volt gond az egyházi jelképek használatából és megnevezéséből az utóbbi években. Több intézményben az igazgató a karácsony megnevezés helyett téli ünnepet várt el és nem lehetett Betlehemet készíteni az iskolákban. Hasonló probléma állt elő 2021-ben az Európai Bizottságban is, ahol egy baloldali képviselő javaslatára sem a szent pár nevét, sem az egyik legnagobb keresztény ünnepet a karácsonyt sem lehetett nevén nevezni.

