Ferenc pápát gyászolja a világ

A szentmise végén kerül sor a végső búcsúvétel és beszentelés szertartására, majd ezt követően a szolgálatot teljesítők és a Pápai Ház tagjainak a kíséretében körmenetben viszik Ferenc pápa koporsóját egy nyitott autón a Szent Péter bazilikától a Santa Maria Maggiore bazilikáig.

A menet a következő útvonala követi: Corso Vittorio Emmanuele, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, Colosseum, Via Labicana, Lateráni Szent János székesegyház és onnét a hosszú Via Merulanán át egészen a Santa Maria Maggiore bazilikáig.

A Szentszék arról is beszámolt, hogy a Szűzanyának szentelt bazilika bejáratánál szegények és hajléktalanok ülnek majd, hogy búcsút vehessenek a „szegények Pápájától”.

A pápa végrendeletének megfelelően privát szertartás keretében temetik majd el a bazilika Pál kápolnájában.

Fotó: PEDRO PARDO

