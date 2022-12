Ferenc pápa: Ünnepi költekezés helyett észre kell vennünk, mi történik a világban

Megosztás itt:

Ferenc pápának az interjú elején a riporter egy papírból készített békegalambot adott át, amelyet egy ukrajnai kislány készített. A pápa hangsúlyozta, régóta ismétli, hogy harmadik világháború zajlik “darabokban”. “Az ukrajnai kicsit felébresztett bennünket, mivel a közelben zajlik, de Szíria tizenhárom éve él borzalmas háborúban, és hány éve történik ugyanez Jemenben, Mianmarban, és mindenhol Afrikában. A világ háborúban van, és ez nagy fájdalmat okoz” - jelentette ki.

Elmondta, hogy sírva fakadt, amikor az első világháborús évfordulón 2014-ben az egykori frontvonalnak számító északkelet-olasz Redipugliában járt, és meglátta, mennyi fiatal veszítette ott életét. Emlékeztetett a második világháborús partraszállásról ismert Anzio város amerikai temetőjére, amely szintén többnyire fiatalemberek sírjait őrzi. “Miért pusztítják az életet ilyen korban?” - kérdezte, jelezve, a normandiai partraszállás során is harmincezer fiatal halt meg. Megjegyezte, maga elé képzeli, amikor egy édesanyát levélben értesítik, hogy fia elesett a háborúban. Kifejtette, a háború őrület, amely mindig pusztításhoz vezet, melyben az egyik agresszió a másikat követi, miközben az emberek éheznek és fáznak. A háttérben a fegyverek gyártása és kereskedelme áll, amely az emberiség fejlődése helyett a pusztítás útját járja - mondta.

“Meg vagyunk őrülve (...), és már nem is sírunk a kegyetlenségeken. Sok gyereket fogadtam, akik Ukrajnából jöttek, és elhozzák őket audienciára. Egyikük sem mosolyog, senki, köszönnek, de nem képesek mosolyogni, ki tudja, mit láttak azok a gyerekek” - mondta Ferenc pápa. Úgy vélte, a háborúnak egész Európában társadalmi következményei lesznek, melyekre fel kell készülni. A háborúk tipikus következményének nevezte az inflációt, valamint a megemelkedett villany- és gázárat. A második világháborút átélők megtapasztalták az éhezést, de “se te, se én nem tudjuk, mit jelentett és mit jelent éhezni, talán most szembesülünk vele, sokan már elkezdték megismerni, mit jelent” - mondta a riporternek. A pápa aggasztónak nevezte az emberek között terjedő közönyt a másik problémái, szenvedése iránt.

Kijelentette, a mostani karácsony “szomorú, a háború karácsonya, van, aki éhen hal”. Ezért az ünneplés visszafogására intett. “Ne költekezzünk úgy, mintha mi sem történne” - mondta, hangsúlyozva, hogy tudomást kell venni a jelenlegi történelmi időszakról, melyben gyerekek orosz rakétákat rajzolnak. Szégyennek nevezte az utcára kényszerült hajléktalanok helyzetét, és bűnnek a korrupciót. Azt kérdezte, miként lehet, hogy miközben Európában olyan nagy a szükség, a közintézményekben egyesek korrupcióba süllyednek.

A pápa az Európai Unió intézményeiben feltárt úgynevezett katari korrupciós ügyre utalva megjegyezve, hogy az ilyen fajta korrupció még a bűnnél is rosszabb, mivel elrohasztja a lelkeket. Az Olaszországban is tapasztalható demográfiai csökkenésről Ferenc pápa azt mondta, a gyermeknélküliség kultúrája terjed, mely szerint jobb utazni, villát vásárolni, kutyát tartani, mint gyermeket vállalni. Sok nő attól tart, elveszíti a munkahelyét, ezért a gyerek ma veszélynek számít, miközben áldásnak kellene lennie. “A hazának gyermekekre van szüksége, kevesebb egoizmusra” - jelentette ki. Az interjú rögzítésekor az argentin Ferenc pápa még nem ismerte a labdarúgó-világbajnokság eredményét, de előre gratulált a győzteseknek. Az ingyenes, kereskedelmi érdekektől mentes sportolást méltatta, a játék tisztaságát, a játékosok egymás iránti tiszteletét nevezte a legfontosabb értéknek. “A sportolás nemesít még akkor is, ha rongylabdával játszol, a sportszellemet kell növelnünk, és remélem ez a világbajnokság segít ebben” - hangsúlyozta.

Megválasztása jövőre esedékes tizedik évfordulójával kapcsolatban pápasága egyik eddigi eredményének a Vatikán gazdasági-pénzügyi “megtisztítását” nevezte, bár megjegyezte, hogy ez kevésbé látványos munka, amit ő másokra bízott rá. Elmondta, 2013-as márciusi megválasztása előtt a bíborosok programot állítottak össze, és ő azt követi. Hasonlóképpen jelentősnek nevezte az általa vezetett egyház missziós jellegét, amely az evangélium tanítását hirdeti. “Nem elég, hogy a kúria, egy plébánia, egy egyházmegye nagyon jól szervezett, ha hiányzik a küldetés szelleme, ha ott nincs ima, az emberek nem mennek oda” - jelentette ki.

Szolgálata legnehezebb pillanatainak nevezte a beteg gyerekekkel való találkozásokat. Az orosz író Dosztojevszkijt idézve hangsúlyozta, hogy a gyermekek szenvedése olyan misztérium, amely Istenhez segít közelíteni. Gyerekkoráról elmesélte, hogy egyszerű családban nőtt fel, és akkori olaszországi szokás szerint karácsonyfát nem állítottak, betlehemet viszont építettek. Kijelentette, karácsonykor a gyermekre kell tekinteni, aki reményt hozott, pedig szegényként, üldözöttként született, és menekülnie kellett. Születését egy csillag adta hírül. “Egy gyerek csillag nélkül nem lehet, és csillag se lehet gyermek nélkül. Mindkettő a karácsony üzenete ma is (...). A csillagra tekintve tudod, merre van az út, ahogyan a három királyokkal történt, a gyermekre tekintve, tudod, mit kell szívedben érezned” - fogalmazott Ferenc pápa.

MTI