Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 10. Péntek Gedeon napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Hírek 07:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Ferenc pápa örökségét viszi tovább: XIV. Leó a szegényeket helyezi a középpontba

2025. október 10., péntek 06:19 | MTI
Vatikán egyház kereszténység szegénység apostoli buzdítás Ferenc pápa XIV. Leó pápa Matteo Zuppi

Megjelent XIV. Leó pápa első hivatalos pápai dokumentuma, a "Dilexi te" (Szerettelek) kezdetű apostoli buzdítás. A májusban megválasztott egyházfő elődje, Ferenc pápa megkezdett munkáját folytatva a szegények iránti szolgálatot és szeretetet helyezte tanításának középpontjába, felhívva a világ figyelmét a szegénység minden formája elleni küzdelemre.

  • Ferenc pápa örökségét viszi tovább: XIV. Leó a szegényeket helyezi a középpontba

"Szerettelek" – Egy Globális Üzenet a Vatikánból, Mindenkihez

 XIV. Leó pápa első apostoli buzdítása, a "Dilexi te" (Szerettelek), folytatja elődje, Ferenc pápa örökségét, de üzenete messze túlmutat a Vatikán falain. A dokumentum egy mélyen emberi és egyetemes témát, a szegények és elesettek iránti felelősségünket helyezi a középpontba, és nem csupán a hívőkhöz, hanem minden jóakaratú emberhez szól. Az egyházfő arra hívja fel a világ figyelmét, hogy a valódi béke és a társadalmi fejlődés elképzelhetetlen anélkül, hogy odafordulnánk azokhoz, akik a leginkább segítségre szorulnak.

 A Szegénység Ezer Arca: Több, Mint Anyagi Nélkülözés

 A pápa dokumentuma rámutat arra a fontos igazságra, hogy a szegénységnek ma már "több arca" van. Nem csupán az élelem vagy a tiszta víz hiányát jelenti a távoli országokban. Szegénység az is, amikor egy idős ember magányosan él egy gazdag városban, szegénység a társadalmi kirekesztés, a jogfosztottság, és az oktatáshoz való hozzáférés hiánya is. A pápa szerint aggasztó, hogy Európa legfejlettebb országaiban is egyre több családnak okoz gondot, hogy a fizetésük kitartson hónap végéig. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a szegénység nem "választás kérdése", és kegyetlen az a szemlélet, amely így tekint a rászorulókra.

 A Közös felelősségünk: Tegyünk jót ma!

 "Nem lesz béke, amíg a szegényeket félre tolják és támadják" – írja a pápa, és ez a gondolat vallási hovatartozástól függetlenül mindannyiunkhoz szól. A törődés, az empátia és a segítő kéz nyújtása nem teológiai, hanem alapvető emberi kérdés. Egy igazságos és békés társadalom alapja az, hogy a közösség tagjai felelősséget éreznek egymás iránt. XIV. Leó pápa buzdítása egyben egy személyes felhívás is mindannyiunkhoz.

Ne várjunk nagy tettekre vagy világraszóló eseményekre. Tegyünk valami jót még ma. Ez lehet egy kedves szó a szomszédhoz, egy adomány egy rászorulónak, egy telefonhívás egy magányos rokonnak, vagy akár csak egy mosoly egy idegennek az utcán. Minden apró gesztus számít. Mert a világot nem a nagy szavak, hanem a kis, szeretetteljes cselekedetek teszik jobbá.

 Olvassa el az új pápa első, megható üzenetének legfontosabb gondolatait!

"A szegények helyzete olyan kiáltás, amely az emberiség történetében folyamatosan életünkhöz, társadalmainkhoz, a politikai és gazdasági rendszerekhez és nem utolsósorban az Egyházhoz szól" - írta a pápa.

Forrás: MTI

Fotó: www.vaticannews.va

További híreink

Melyik magyar szinkronhang kihez tartozik? – A legtöbben itt elbuknak a 4. kérdésnél!

Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó

Brutális diéta: Victoria Beckham 25 éve mindennap ugyanazt az egy ételt eszi

Gyanús felvétel Charlie Kirk gyilkosáról?

Lesújtott a FIFA a Magyarország-Örményország meccs előtt

31/ATLAS: sikeresen befogták a Mars-szondák a rejtélyes csillagközi vándort

„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak

Nagyot harcolt a tartalékos Szeged a Barca otthonában, de kikapott

Újranyitott akta: fordulat állhat be egy 16 éve brutális kegyetlenséggel meggyilkolt magyar lány ügyében

További híreink

Újranyitott akta: fordulat állhat be egy 16 éve brutális kegyetlenséggel meggyilkolt magyar lány ügyében

Nem a világháborúra – Magyarország és Szlovákia vétójának kulcsfontosságú szerepére mutatott rá Szergej Lavrov

Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó
2
Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso
3
A világot megrengető terrortámadást sikerült meghíusítani Belgiumban
4
Nem a világháborúra – Magyarország és Szlovákia vétójának kulcsfontosságú szerepére mutatott rá Szergej Lavrov
5
Andrej Babis kemény üzenetet küldött Ukrajnának
6
Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist
7
Az Antifa magyar áldozata demonstrációra készül az Európai Parlamentben + videó
8
Vezércikk – Apad a Tisza, szivárog az adat és előkerültek a már jól ismert dollárgyűjtő ládikák + videó
9
Megható videón, ahogy a mentősök meglepték a nyugdíjas Zacher doktort
10
Háttérkép – Jó hír Európának + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!