Ferenc pápa örökségét viszi tovább: XIV. Leó a szegényeket helyezi a középpontba

"Szerettelek" – Egy Globális Üzenet a Vatikánból, Mindenkihez

XIV. Leó pápa első apostoli buzdítása, a "Dilexi te" (Szerettelek), folytatja elődje, Ferenc pápa örökségét, de üzenete messze túlmutat a Vatikán falain. A dokumentum egy mélyen emberi és egyetemes témát, a szegények és elesettek iránti felelősségünket helyezi a középpontba, és nem csupán a hívőkhöz, hanem minden jóakaratú emberhez szól. Az egyházfő arra hívja fel a világ figyelmét, hogy a valódi béke és a társadalmi fejlődés elképzelhetetlen anélkül, hogy odafordulnánk azokhoz, akik a leginkább segítségre szorulnak.

A Szegénység Ezer Arca: Több, Mint Anyagi Nélkülözés

A pápa dokumentuma rámutat arra a fontos igazságra, hogy a szegénységnek ma már "több arca" van. Nem csupán az élelem vagy a tiszta víz hiányát jelenti a távoli országokban. Szegénység az is, amikor egy idős ember magányosan él egy gazdag városban, szegénység a társadalmi kirekesztés, a jogfosztottság, és az oktatáshoz való hozzáférés hiánya is. A pápa szerint aggasztó, hogy Európa legfejlettebb országaiban is egyre több családnak okoz gondot, hogy a fizetésük kitartson hónap végéig. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a szegénység nem "választás kérdése", és kegyetlen az a szemlélet, amely így tekint a rászorulókra.

A Közös felelősségünk: Tegyünk jót ma!

"Nem lesz béke, amíg a szegényeket félre tolják és támadják" – írja a pápa, és ez a gondolat vallási hovatartozástól függetlenül mindannyiunkhoz szól. A törődés, az empátia és a segítő kéz nyújtása nem teológiai, hanem alapvető emberi kérdés. Egy igazságos és békés társadalom alapja az, hogy a közösség tagjai felelősséget éreznek egymás iránt. XIV. Leó pápa buzdítása egyben egy személyes felhívás is mindannyiunkhoz.

Ne várjunk nagy tettekre vagy világraszóló eseményekre. Tegyünk valami jót még ma. Ez lehet egy kedves szó a szomszédhoz, egy adomány egy rászorulónak, egy telefonhívás egy magányos rokonnak, vagy akár csak egy mosoly egy idegennek az utcán. Minden apró gesztus számít. Mert a világot nem a nagy szavak, hanem a kis, szeretetteljes cselekedetek teszik jobbá.

Olvassa el az új pápa első, megható üzenetének legfontosabb gondolatait!

"A szegények helyzete olyan kiáltás, amely az emberiség történetében folyamatosan életünkhöz, társadalmainkhoz, a politikai és gazdasági rendszerekhez és nem utolsósorban az Egyházhoz szól" - írta a pápa.

Forrás: MTI

Fotó: www.vaticannews.va