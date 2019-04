Ferenc pápa: Mindenkinek el kell ítélnie a soha nem igazolható terrorcselekményeket

Európának új vezetőkre van szüksége, olyanokra, akik felismerik az európai emberek érdekeit, és képesek is azokat megvédeni - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Koszorút állítottak és a Dunába dobott rózsákkal emlékeztek meg idősebb és ifjabb Hollán Sándorról -a két államtitkárt száz éve, a Tanácsköztársaság alatt végezték ki húsvétvasárnap éjszakáján. Az ünnepi hagyományok az internetnek és a digitális eszközöknek köszönhetően sokszor a virtuális világban élnek tovább - mondta Barna Gábor néprajzkutató. A húsvéti szokások a termékenység és a feltámadás szimbólumait hordozzák - mondta Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató. Feljelentést tesz a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Judith Sargentiniék kampányvideójának lopott felvételei miatt - közölte az MTVA. A Magyar Állami Operaház is hozzájárul a leégett Notre-Dame felújításához - mondta az intézmény igazgatója a Bayer Showban. Ókovács Szilveszter közölte: bár állami intézményként pénzt nem ajánlhatnak fel a katedrális újjáépítéséhez, jótékonysági előadást azonban szervezhetnek. A Srí Lanka-i merényletek elkövetői félelmet akarnak kelteni a keresztény emberekben, hogy ne merjék gyakorolni a vallásukat - nyilatkozta Híradónknak Georg Spöttle. A biztonságpolitikai szakértő szerint a terrorakciókkal meggyalázták az egyik legszentebb keresztény ünnepet, a húsvétot. A húsvét vasárnapján elkövetett merényletek a világ összes keresztényét megrendítették - mondta Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára. Egy Srí Lanka-i iszlamista csoport követte el a húsvétvasárnapi támadásokat. A hét öngyilkos merénylő mindegyike Srí Lanka-i állampolgár volt – közölte Radzsita Szenaratne helyi egészségügyi miniszter. 290-re emelkedett a halottak száma és mintegy 500-an megsebesültek a Srí Lanka-i templomokat és szállodákat ért robbantásos merényletekben - a halottak között 32 külföldi van. Hatástalanítása közben robbant fel egy autóba rejtett bomba a Srí Lanka-i Kochchikade templomnál - írja a BBC. Közben 87 újabb pokolgépet találtak Srí Lanka fővárosában, a colombói buszállomáson - hivatkozik az AFP a helyi rendőségre. Az embertelen terrorista támadások sohasem igazolhatók – hangsúlyozta Ferenc pápa. Köveket és petárdát dobott a húsvéti mise alatt a hívekre egy mohamedán férfi, aki Allahu akbart kiáltással rontott be egy müncheni templomba, ahol a horvát közösségnek tartottak istentiszteleten. A petárda valószínűleg fel is robbant, mert a jelenlévők durranó hangot hallottak – pánik tört ki, 24-en megsérültek, sokan sokkos állapotba kerültek. A szaúd-arábiai biztonsági erők végeztek az Iszlám Állam terrorszervezet négy fegyveresével - a terroristák egy állambiztonsági épületen akartak rajtaütni. Támadás ért egy katonai tábort Maliban, a központi fekvésű Koulikoro régióban, a fegyveres erők legkevesebb tizenegy tagja életét vesztette, tizenöt támadóval végeztek - közölte a hadsereg. Új vezetőt nevezett ki az iráni Forradalmi Gárda élére Irán legfőbb politikai és vallási vezetője, Ali Hamenei ajatollah. Harcot hirdet az álhírek ellen Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. Minimálisra csökkent az újonnan érkező külföldi EU-munkaerő hozzájárulása a nagy-britanniai munkavállalói állomány bővüléséhez a brit EU-tagságról tartott népszavazás óta. Csaknem teljes feldolgozottság mellett 73,15 százalékkal Volodimir Zelenszkij humorista-producer nyerte az ukrán elnökválasztás második fordulóját. Az ukrán az egyetlen államnyelv Ukrajnában, de a fejlesztéséről más elképzelései vannak Volodimir Zelenszkij csapatának, mint ami a parlament előtt lévő nyelvtörvény tervezetében áll – mondta az elnökjelölt kampányszóvivője. Donald Trump amerikai és Emmanuel Macron francia elnök is gratulált Volodimir Zelenszkijnek, az ukrajnai elnökválasztás győztesének. Ukrajna új elnökének megválasztása nyomán esély van az orosz-ukrán viszony javítására - írta Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök Facebook-bejegyzésében. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető találkozóját csütörtökön fogják megrendezni Vlagyivosztokban, a Russzkij szigeten - közölte a Kremlhez közel álló, Izvesztyija című lap. Donald Trump amerikai elnök kormányzata megvonja a szankciók alóli mentességet iráni kőolajat importáló öt országtól, köztük több szövetségesétől - jelentették be névtelenül nyilatkozó tisztségviselők. Újabb csúcsot ért el a gyilkosságok száma Mexikóban, az idei év első három hónapjában csaknem 8500 embert öltek meg, ez 9,6 százalékkal több, mint 2018 azonos időszakában - közölték a mexikói hatóságok. Legkevesebb 14-en vesztették életüket a heves esőzések által kiváltott földcsuszamlásban az észak-kolumbiai Portachuelo településen - a hatóságok 5 sérültről tudnak, őket kórházba szállították. 6,3-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket - többen életüket vesztették. Hegyeshalomnál a határátkelőhely előtt a kilépésre várakozó kocsisor hossza öt kilométer. Letért az úttestről, árokba hajtott és felborult egy kocsi a 63-as főút 23-as kilométerénél, Nagydorog térségében - a jármű vezetője a helyszínen életét vesztette. A bíróság elrendelte a veszprémi halálos dulakodás gyanúsítottjának letartóztatását - a férfi beismerő vallomást tett. Babos Tímea feladta mérkőzését az isztambuli salakpályás női tenisztorna selejtezőjének második fordulójában. Fucsovics Márton bejutott a második fordulóba a barcelonai salakpályás férfi tenisztornán. A hat selejtezős magyar közül négyen - Majoros Bence, Ecseki Nándor, Lakatos Tamás és Szudi Ádám - feljutottak a férfi egyes 128-as főtáblájára a budapesti asztalitenisz-világbajnokságon. Juhász Patrik és András Csaba ebben a számban búcsúzott.