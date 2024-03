Ferenc pápa megemlíti önéletrajzi könyvében Orbán Viktort

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Észak-koreai fejlesztésű harckocsit vezetett Kim Dzsongün Észak-Korea új fejlesztésű harckocsikat mutatott be legutóbbi hadgyakorlata során, amelyet maga Kim Dzsongün, az ország vezetője is kipróbált – közölte a helyi állami hírügynökség, a KCNA. Nem lesz Hollandia miniszterelnöke Geert Wilders A november 22-én tartott előrehozott hollandiai választásokon győztes holland Szabadságpárt (PVV) vezetője, Geert Wilders nem számít arra, hogy a választási győzelme ellenére ő lesz Hollandia következő miniszterelnöke, azonban nem véglegesen mond le kormányfői terveiről.