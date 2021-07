Ferenc pápa ismét a Vatikánban tartotta beszédét

Magyarország - Európában elsőként - lehetővé teszi a harmadik oltás beadatását ingyen, önkéntes alapon - mondta a Miniszterelnökség közigazgatásért felelős államtitkára. György István hangsúlyozta, járványügyi szempontból Európa egyik legbiztonságosabb országa Magyarország, ez annak köszönhető, hogy mindkét oltás beadásában a második, és világviszonylatban is előkelő helyen áll. Brüsszel visszaél a hatalmával, fenyegetőzik, politikai zsarolást folytat – mondta Hidvéghi Balázs az uniós források visszatartásáról a Kossuth rádióban. A Magyar Orvosi Kamara is egyetért az egészségügyi dolgozók kötelező beoltásával. Egy összegben hathavi fizetésüket kapnák meg a rendvédelmi dolgozók 2022 elején úgynevezett fegyverpénz gyanánt – írja a Napi.hu. A fegyverpénz kifizetésének feltétele, hogy a 2021-es GDP-nek legalább 5,5 százalékkal kell növekednie. Augusztus elsejétől gyerekzsivaj töltheti be a fonyódligeti Erzsébet-tábort – közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin hangsúlyozta: bár még nagy erővel zajlanak a felújítási munkálatok, hamarosan egy modern környezetben nyaralhatnak a gyerekek Fonyódligeten. Százezerrel többen ajánlották fel az egyházaknak, a civilszervezeteknek adójuk egy százalékát, mint tavaly - közölte Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az elmúlt 10 év gazdaságépítő munkájának köszönhetően továbbra is jut forrás a családok, a hitélet és a gazdaság fejlődésének támogatására - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. A magyar gazdaság sikerességét az elmúlt években alapvetően befolyásolta, hogy nagyon sok, színvonalas munkahelyet biztosító nemzetközi nagyvállalati beruházás érkezett az országba - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Átlépte a 190 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon, a halálos áldozatoké meghaladta a 4 milliót az ENSZ adatai szerint. Romániában ismét emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, 39 százalékkal több fertőzést szűrtek ki az előző héthez képest. Kijárási tilalmat rendeltek el a görögországi Mikonosz szigeten július 26-ig a koronavírusos megbetegedések számának megugrása miatt. Az egészségügyi dolgozók és a legveszélyeztetettebb csoportok esetében kötelezővé tenné a koronavírus elleni védőoltást Predrag Kon, Szerbia járványügyi szakértője. A zágrábi kormány döntése szerint a Horvátországban nyaraló külföldi turisták is ingyenesen felvehetik a koronavírus elleni oltást. Karanténba vonult Boris Johnson brit miniszterelnök, miután Sajid Javid egészségügyi miniszter koronavírus-szűrési lelete pozitív lett. Összecsaptak a muzulmán hívők és a rendőrök a jeruzsálemi Templom-hegyen. A palesztin média szerint több palesztin aktivistát őrizetbe vettek az összecsapások után. Emberek százait vették őrizetbe Etiópiában a tigréi lázadók támogatásának gyanújával. Folytatódtak a béketárgyalások az afgán kormány és a tálib lázadók között a katari fővárosban. Ismeretlen támadók rövid időre elrabolták és megkínozták Afganisztán iszlámábádi nagykövetének lányát – közölte az afgán kormány. Repülőgéppel kimenekítették Afganisztánból az ott lévő francia állampolgárok egy részét és az elmúlt években a francia missziónak dolgozó afgánokat. Újabb migránskaraván érte el az Egyesült Államok déli határát. Texasban megerősítették az átkelőket, több tucat illegális bevándorlót vettek őrizetbe a hatóságok. Joe Biden amerikai elnök bejelentette, hogy Washingtonnak folytatnia kell a menedékkérőket védő és segítő programot. A bevezetett korlátozások közepette kezdték meg Szaúd-Arábiában a muszlimok hagyományos zarándoklatát Mekkában. Angela Merkel német kancellár Rajna-vidék–Pfalz tartomány természeti katasztrófa által sújtott területére látogatott. Már több mint 180 áldozata van a Németországban és Belgiumban pusztító áradásoknak, több száz embert eltűntként tartanak számon. Szükségállapotot hirdettek az árvíz miatt Bajorország délkeleti részén. Ausztria-szerte súlyos károkat okozott a vihar, áradásokat okozott a jelentős mennyiségű csapadék. Több mint száz tűzoltó küzd a lángokkal a spanyolországi Costa Brava térségében, folyamatosak a kitelepítések. A katasztrófát egy eldobott cigarettacsikk okozta. Az egész országra figyelmeztetést adott ki az OMSZ heves zivatarok és felhőszakadás veszélye miatt. Több helyen okoztak károkat a zivatarok - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Két órát kell várakozni a röszkei és a csanádpalotai határátkelő ki- és belépőoldalán egyaránt a hazatérő vendégmunkások és a nyaralni indulók miatt. Meghalt egy autós, aki járművével villanyoszlopnak ütközött a 4-es főúton, Szolnok külterületén. Frontálisan ütközött egy személy- és egy teherautó a 81-es főúton Keréktelekinél, a személygépkocsi sofőrje a helyszínen meghalt. A tervezettnél kevesebb vonatot tud fogadni a Nyugati pályaudvar, mert több munkálatot nem fejezett be a kivitelező – közölte a Mávinform. A magyar női junior kézilabda-válogatott 31:22-re legyőzte Oroszország csapatát a szlovéniai Celjében rendezett Európa-bajnokság döntőjében. Stollár Fanny és Mihaela Buzarnescu nyerte a páros versenyt a budapesti salakpályás női tenisztornán. Bondár Anna főtáblára jutott a lengyelországi Gdyniában zajló salakpályás női tenisztornán. Távozik Kovács Zoltán sportigazgató a MOL Fehérvár FC-től azt követően, hogy a csapat az első fordulóban búcsúzott a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjében.