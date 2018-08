Ferenc pápa is szégyelli az egyház tétlenségét a pedofil bűntények feltárásában

Szíriai menekültekkel is találkozott írországi látogatása kezdetén Ferenc pápa, aki azt is elmondta: szégyelli magát, amiért a katolikus egyház képtelen volt eddig megfelelően kezelni a szexuális zaklatások ügyét. A pápa elítélte az egyházon belül elkövetett szexuális visszaéléseket, a látogatás során pedig a tervek szerint a zaklatások áldozatainak képviselőivel is találkozik. Személyében 40 év után először látogat katolikus egyházfő a szigetországba.

Hír TV Történelmi látogatást tesz Ferenc pápa