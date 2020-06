Ferenc pápa: Elfogadhatatlan a rasszizmus minden formája és az utcai erőszak is

A trianoni országvesztés egyértelműen a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiája, ugyanakkor Trianonban sem így szabták volna meg a határokat, ha akkor a magyar baloldal nem árulja el a nemzetet - mondta a Magyar Nemzetnek Kövér László házelnök. A magyar nemzet ma erősebb, mint bármikor az elmúlt száz évben - mondta Varga Mihály a trianoni diktátum századik évfordulója alkalmából a közösségi oldalán. A pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a békeszerződés megsemmisíthette volna a nemzetet, de a magyarokban kivételesen erős az összetartozás, ami nélkül elvesztek volna. Online programmal emlékezik a magyarság a nemzeti összetartozás napjára, június 4-re - közölte a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár. Kovács Zoltán elmondta, ma este 8 órakor klippremier lesz az interneten. 15 ezer harang zúghat június 4-én a magyarságért, a nemzeti összefogás valósulhat meg a harangozással – mondta Kelemen Miklós, a Trianon Társaság alapító tagja a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. 3931-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 2 idős, krónikus beteg. Ezzel 534 főre emelkedett az elhunytak száma, 2190-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1207 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 414 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen. Kedvező tendencia látható az idősek otthonaiban, nem nőtt a fertőzéssel érintett intézmények száma - mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hozzátette: jelenleg is 33 intézményben vannak fertőzöttek, a betegek és az ápolók gyógyulnak, utóbbiak ismét munkába tudnak állni. Sikerült elkerülni a tömeges fertőződést, de folyamatosan figyelni kell, hogy van-e újabb megbetegedés – mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A kormány véglegesítette az új nemzeti konzultáció kérdőívét, szerdától témakörönként be is fogja mutatni azt – jelentette be Dömötör Csaba a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közölte: a témakörök érintik az egészségügyi védekezést, a gazdasági lépéseket, és szó esik a migrációs összefüggésekről is. A párton belüli konfliktus a jelenlegi elnökség paranoiája miatt alakult ki - erről beszélt Sneider Tamás a Magyar Nemzetnek. A volt pártelnök szerint a Jobbik - amelyet folyamatosan hagy el a tagság - három részre fog szakadni. Ha 2010-ben a legyengült magyar gazdaság le tudta győzni a nehézségeket, akkor most is jogosan bízhat ebben - erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, a kormány továbbra is a munkaközpontú gazdaságpolitikában hisz és megvédi a munkahelyeket, amihez a beruházásösztönzésen keresztül vezet az út. Megszülettek az első támogatói döntések a több mint 33 milliárd forint keretösszegű, a vállalkozások technológiai megújulását segítő pályázat keretében - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A versenyképesség-növelő támogatási programban résztvevő vállalatok beruházásaikkal már az új világgazdasági korszakra készülnek – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Minden eddiginél több gyermek nyaralhat idén Erzsébet-táborokban - jelentette be a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin kiemelte: mintegy százezren vehetik igénybe a nyár második és harmadik hónapjában az iskolai központtal működő táborozási lehetőséget. Rendkívül népszerűnek bizonyult az Igazságügyi Minisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által közösen indított Nemzetek Európája karrierprogram, a képzésre mintegy hatszoros volt a túljelentkezés - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter. A koronavírus-járvány előtti időszakra jellemző tömeges jogellenes határátlépés visszatért a korábbi, „aktív szakaszába” - közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Csehország és Szlovákia éjféltől teljesen megnyitja határait a két szomszédos ország állampolgárai előtt - jelentette be Igor Matovic szlovák miniszterelnök. Június 28-án tartják meg a koronavírus-járvány és a politikai konszenzus hiánya miatt korábban elhalasztott lengyel elnökválasztás első fordulóját - jelentette be Elzbieta Witek, a szejm elnöke. Világszerte 6 382 952 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 380 318, a gyógyultaké pedig 2 731 342-re nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Észak-Macedóniában egyre több új fertőzöttet regisztrálnak, ezért a korlátozó intézkedések ismételt bevezetését helyezte kilátásba a kormány, Montenegróban viszont egy hónapja nem regisztráltak új esetet, ezért visszavonták a járványhelyzetet. A német kormány június 15-től visszavonja a koronavírus-járvány miatt az Európai Unió valamennyi tagországára kiadott utazási figyelmeztetését - jelentette be Heiko Maas külügyminiszter. Olaszország megnyitotta belső és külső határait. Spanyolországban második napja nem jelentett koronavírus okozta halálesetet az egészségügyi minisztérium, miközben több tartomány is jelezte, hogy ettől eltérő adatokat továbbított a tárcának. Újabb 47 beteg halt meg a koronavírus-járvány miatt Egyiptomban hétfőről keddre, eddig a legtöbb 24 óra alatt - adta hírül az ország egészségügyi minisztériuma. Három évig, 2023-ig tarthat a koronavírus-világjárvány miatt keletkezett válság a nemzetközi légi közlekedésben az ágazat legnagyobb német szereplője, a Lufthansa csoport szerint. Fenntarthatatlanná válna a Nissan jelenléte Nagy-Britanniában, ha London és az Európai Unió nem jut megállapodásra a kétoldalú kapcsolatrendszer későbbi feltételeiről - mondta a japán autóipari óriásvállalat vezérigazgató-helyettese. Először hajtott végre légicsapást az orosz hadsereg a márciusi tűzszünet életbe lépése óta Szíria északnyugati, lázadók ellenőrizte részén - jelentette az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja. Minnesota állam tegnap vizsgálatot indíttatott a minneapolisi rendőrség ellen a 46 éves afroamerikai George Floyd halála miatt. Floyd május 25-én durva rendőri intézkedés következtében halt meg. Ferenc pápa elítélte a rasszizmus minden formáját és az utcai erőszakot is azzal kapcsolatban, hogy egy héttel ezelőtt az egyesült államokbeli Minneapolisban rendőri erőszak áldozata lett egy afroamerikai férfi. Vizsgálatot indított Álvaro Uribe volt kolumbiai elnök ellen a legfelsőbb bíróság a hadsereget érintő lehallgatási botránnyal összefüggésben. 6,8-as erősségű földrengés volt Chile északi részén. Károkról, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. Vádat emeltek öt ember ellen, akik törvényi tilalom ellenére egyenruhában vettek részt a Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulójára szervezett budapesti megemlékezésen március 1-jén - közölte a fővárosi főügyész. Minősített emberölés bűntette miatt vádat emeltek egy dávodi nő ellen, aki 2019 júliusában egy szemeteszacskóval megfojtotta, majd savval leöntötte az élettársát azért, hogy ne kelljen kiköltöznie a sértett által bérelt házból. Szigorú feltételek mellett a Magyar Judo Szövetség engedélyezte a kluboknak a beltéri edzéseket. Újabb három évre a Győri Audi ETO Kézilabda Club elnökének választották meg Bartha Csabát.