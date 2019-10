Ferenc pápa: A szegények adnak reményt az egyháznak

A családvédelmi akcióterv keretén belül már 40 ezren igényelték a babaváró támogatást, és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásánál is 16 ezer igénylőnél tartanak - közölte a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke az M1 csatornában. Újabb kispesti korrupciós ügyet mutatott be a Hír Tv Informátor című oknyomozó műsora. Megfenyegették az egyik kispesti térfelújítást végző vállalkozót, mert nem akart pénzt visszaosztani a szocialista politikusoknak. A beruházást végző vállalkozó az Informátornak azt mondta, hogy Lackner Csaba kétmillió forintot kért és kapott is az egyik beruházásból. Az ellenzéki városok összefogását szorgalmazza Orbán Viktorral szemben Lengyel László politológus - írja a Mandiner. Lengyel László kifejti: a Szabad Városok Szövetségének gondolatát eredetileg Demszky Gábor fogalmazta meg, és ezt most Karácsony Gergely a magáévá tette. Tiszteletlen volt Hadházy Ákos hétfői parlamenti akciója, amellyel megzavarta a miniszterelnök beszédét - mondta a Fidesz frakcióvezetője a Bayer Showban. Kocsis Máté hangsúlyozta: Hadházy Ákos túlment minden határon, és az a trágár kifejezés, amelyet a táblájára felírt, az ő beteges lelkületéről árulkodik. Hozzátette: szigorítani fogják az országgyűlési törvény fegyelmi szabályait. Bérkihívást indít az Egységes Tűzoltó Szakszervezet. Figyelemfelhívó kampányt indított a sünök védelme érdekében, többek között az őszi avarégetéssel kapcsolatban a Fővárosi Állat- és Növénykert - közölte Hanga Zoltán szóvivő. Mosonmagyaróváron a 63. évvel ezelőtti sortűz áldozataira emlékeztek. 1956-ban október 26-án golyózápor fogadta a határőrlaktanyához érkező, a forradalmat éltető békés tömeget - a mai napig nem tudni pontosan, hányan haltak meg. Ukrajnában folytat vizsgálatot az Európa Tanács Velencei Bizottságának szakértői küldöttsége a nyáron életbe lépett, sokat vitatott ukrán nyelvtörvénnyel kapcsolatosan. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács csíkszeredai országos küldöttgyűlésén újabb két évre a szervezet elnökévé választották Tőkés Lászlót, a tanács alapítóját. Százezrek tüntettek Barcelonában a katalán függetlenségi mozgalom kilenc vezetőjének szabadon engedéséért. Eltűnt magyar turisták után kutatnak nagy erőkkel a mallorcai hatóságok - jelentette a Diario de Mallorca helyi lap. A bejelentés két nappal azután érkezett, hogy szemtanúk látták, amint a viharos időben egy óriási hullám a tengerbe sodort két embert. Nagy-Britanniába tartó migránsokat találtak két kamion rakterében Belgiumban - közölték a helyi hatóságok. Vádat emeltek annak a bolgár rendszámú kamionnak a sofőrje ellen, amelynek pótkocsijában a hét közepén 39 embert találtak holtan Délkelet-Angliában. A vietnami kormányfő vizsgálatot rendelt hazája eltűnt állampolgárainak ügyében, akikről feltételezik, hogy megfulladtak a Délkelet-Angliában hét közepén talált kamion pótkocsijában. Helyhatósági választások kezdődtek Bulgáriában. Irak nagyvárosaiban mintegy 50 ember vesztette életét a tüntetők és a rendőrség közötti összecsapásokban – az országban a romló megélhetési körülmények és korrupció miatt október eleje óta demonstrációkat tartanak. Az Egyesült Államok akciót hajtott végre Abu Bakr al-Bagdadi, az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet bujkáló vezetője ellen. Az iraki tévében bemutatták az al-Bagdadi elleni amerikai támadás videofelvételét. Lemondásra szólította fel az összes minisztert Sebastián Pinera chilei elnök. Ötvenezer embernek el kell hagynia otthonát Kaliforniában a lángoló növényzet miatt. A rendőrség könnygáz- és paprikasprayt vetett be Hongkongban, engedély nélkül demonstráló csoport ellen. Újabb akciót tartott a rendőrség az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítása érdekében. Diszpécserek segítségével raboltak ki egy kispesti taxicéget, a tippadóknak a betörő volt a dílerük - közölte a rendőrség. Halott csecsemőt találtak Tótkomlóson. A rendőrség ismeretlen tettes ellen emberölés gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Többfelé javult a levegő minősége, de így is sok helyen magas a légszennyezettség a szállópor-tartalom miatt a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint. Debrecen polgármestere elrendelte a szmogriadó tájékoztatási fokozatát. Elkezdődött a téli időszámítás, hajnali 3 órakor 2 órára kellett az órákat visszaállítani - az átállás érintette a közösségi közlekedés egyes járatait is. Karbantartási munkák miatt a hétvégén módosított menetrend szerint közlekedik a ráckevei HÉV - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíj időmérő edzését, így ő rajtolhat az élről. A fehérorosz Arina Szabalenka nyerte a női tenisz Bajnokok Tornáját a kínai Csuhajban. A magyar válogatott vereséggel kezdte szereplését a brazíliai U17-es labdarúgó-világbajnokságon, Goianiában. Férfi vízilabda Magyar Kupa: ZF-Eger - Szolnoki Dózsa 8:10; UVSE - FTC-Telekom Waterpolo 6:18; PannErgy-Miskolci VLC - PVSK-Mecsek Füszért 19:9; A-Híd-OSC-Újbuda - Budapesti Honvéd SE 16:5 Labdarúgó NB I: Mezőkövesd - Debrecen 3:1; Paks - Diósgyőr 1:2; Újpest - Zalaegerszeg 0:0; Kisvárda - Puskás Akadémia 0:1; Budapest Honvéd - Kaposvár 2:0 Luis Suárez és Edinson Cavani is tagja az uruguayi labdarúgó-válogatott keretének, amely a magyar csapat vendégeként szerepel majd november 15-én a Puskás Aréna nyitómérkőzésén.