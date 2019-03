Ferenc pápa a migráció drámai hatásaira hívná fel a figyelmet

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. NOVÁK KATALIN: NEM A MIGRÁCIÓ A HELYES VÁLASZ A DEMOGRÁFIAI KÉRDÉSEKRE MONDTA VERONÁBAN A CSALÁDOK VILÁGKONGRESSZUSÁN. AZ ÁLLAMTITKÁR AZT IS KIEMELTE, HOGY EGYRE TÖBB OLYAN ORSZÁG VAN, AMELY ÉRDEKLÕDIK A MAGYAR CSALÁDPOLITIKA IRÁNT. MATTEO SALVINI: TANULNI KELL A MAGYAR KORMÁNY CSALÁDPOLITIKÁJÁBÓL MONDTA AZ OLASZ MINISZTERELNÖK-HELYETTES A CSALÁDOK VILÁGKONGRESSZUSÁN. TARLÓS ISTVÁN: TELJES ZÛRZAVAR URALKODIK AZ ELLENZÉKI OLDALON MAGYAR NEMZET. KOCSIS MÁTÉ: KARÁCSONY GERGELY POLGÁRMESTERKÉNT IS MEGBUKOTT, FEJLESZTÉS NEM TÖRTÉNT, DE FELÉLTE A KERÜLET MEGTAKARÍTÁSAIT, ÉS NYERESÉG HELYETT VESZTESÉGET TERMELT MAGYAR NEMZET. TEK: A FÕIGAZGATÓ NEM ÁLLÍTOTTA, HOGY AZ ELFOGOTT SZÍR FÉRFI A GÖRÖG TITKOSSZOLGÁLATTAL MÛKÖDNE EGYÜTT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. BEMUTATTA SZÕREGI HÁZÁT AZ ÚJSÁGÍRÓKNAK UJHELYI ISTVÁN, SZERINTE AZ INGATLAN NEM ÉR 30-40 MILLIÓ FORINTOT, MINT AZT A SZEVIÉP VOLT VEZETÕJE ÁLLÍTJA. A SZEVIÉP VOLT IGAZGATÓJA: UJHELYI HIÁBA TAGADJA, A SZEVIÉP ZRT. FINANSZÍROZTA SZÕREGI HÁZÁNAK FELÚJÍTÁSÁT - ECHO TV. MINDEN EDDIGINÉL MODERNEBB HELIKOPTEREK ÉRKEZNEK AZ OMSZ-HEZ MAGYAR NEMZET. HOLNAP HAJNALBAN KELL ÁTÁLLÍTANI AZ ÓRÁKAT A NYÁRI IDÕSZÁMÍTÁSRA, HAJNALI KÉT ÓRÁRÓL 3 ÓRÁRA. NAIH: A BÍRÓSÁG SZERINT IS JOGELLENESEN KEZELT ADATOKAT A SZCIENTOLÓGIAI EGYHÁZ. ÚJRA ADÓMENTESSÉ TEHETIK A PÁLINKAFÕZÉST MAGYAR NEMZET. A FÛTÉSRENDSZER KORSZERÛSÍTÉSÉRE ÍRT KI PÁLYÁZATOT A FIATAL CSALÁDOSOK KLUBJA M1. GARÁZDASÁG MIATT ELFOGATÓPARANCSOT ADOTT KI A RENDÕRSÉG GULYÁS MÁRTON ELLENZÉKI AKTIVISTA ELLEN. DONALD TUSK EURÓPAI TANÁCSI ELNÖK RENDKÍVÜLI BREXIT-ÜGYI EU-CSÚCSOT HÍVOTT ÖSSZE ÁPRILIS 10-RE. HA ÁPRILIS 12-IG NINCS ELÕRELÉPÉS A BREXIT-MENETREND ÜGYÉBEN, A BRIT EU-TAGSÁG ÁPRILIS 12-ÉN MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL MEGSZÛNHET. FERENC PÁPA: A FIZIKAI AKADÁLYOK NEM OLDJÁK MEG A MIGRÁCIÓT MONDTA SZOMBATON MAROKKÓI LÁTOGATÁSÁN. 4 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE A BÍRÓSÁG ANNAK A PÁRIZSI LAKÁSNAK A TULAJDONOSÁT, AMELYBEN MEGÖLTÉK A 2015. NOVEMBERI TERRORTÁMADÁS EGYIK FÕ SZERVEZÕJÉT. MA AZ ELNÖKVÁLASZTÁS MÁSODIK FORDULÓJÁRA VÁRJÁK ISMÉT AZ URNÁKHOZ A VÁLASZTÓKAT SZLOVÁKIÁBAN. ÖSSZECSAPTAK A RENDÕRÖKKEL A GÁZAI HATÁRNÁL TÜNTETÕ PALESZTINOK, TÖBBEN MEGHALTAK. LEGALÁBB NÉGY GYEREK MEGHALT MIUTÁN AKNAGRÁNÁT CSAPÓDOTT BE SZOMBATON EGY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA A KELET-AFGANISZTÁNI GAZNI TARTOMÁNYBAN. TERRORELLENES RAZZIÁK VOLTAK NÉMETORSZÁG NYUGATI RÉSZÉN, TÖBB ISZLAMISTÁT ÕRIZETBE VETTEK. A THAI KIRÁLY MEGFOSZTOTTA KITÜNTETÉSEITÕL A SZÁMÛZETÉSBEN ÉLÕ VOLT KORMÁNYFÕT, MERT BÛNÖSNEK TALÁLTÁK KORRUPCIÓBAN. ABBAHAGYTA AZ ÉHSÉGSZTRÁJKOT AZ OROSZORSZÁGBAN TERRORIZMUS MIATT ELÍTÉLT UKRÁN FÉRFI - JELENTETTÉK UKRÁN ÉS OROSZ HÍRÜGYNÖKSÉGEK. VÁDAT EMELTEK HÁROM TIZENÉVES MIGRÁNS ELLEN A MÁLTAI BÍRÓSÁG EGY TÖRÖK TARTÁLYHAJÓ ELTÉRÍTÉSE MIATT. MEGEGYEZTEK A FRONTEX MEGERÕSÍTÉSÉRÕL AZ EURÓPAI UNIÓ TÁRSJOGALKOTÓ INTÉZMÉNYEI. AZ EU BÕVÍTÉSÉT TÁMOGATÓ KÖZÖS NYILATKOZATOT FOGADTAK EL ROMÁNIA, BULGÁRIA, GÖRÖGORSZÁG ÉS SZERBIA VEZETÕI. DIMITRIJ MEDVEGYEV OROSZ KORMÁNYFÕ: MOSZKVA NEM KÖVETI A KÍNAI PÉLDÁT AZ INTERNET SZABÁLYOZÁSÁBAN. FERENC PÁPA: A FIZIKAI AKADÁLYOK NEM OLDJÁK MEG A MIGRÁCIÓT MONDTA SZOMBATON MAROKKÓI LÁTOGATÁSÁN. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK A MEXIKÓI HATÁR TELJES LEZÁRÁSÁT HELYEZTE KILÁTÁSBA. VÁDAT EMELTEK MICHEL TEMER VOLT BRAZIL ELNÖK ELLEN KORRUPCIÓ MIATT. ISMÉT LETARTÓZTATTÁK AZ ELNÖKKEL SZEMBEN KRITIKUS EGYIK HÍRPORTÁL VEZETÕJÉT A FÜLÖP-SZIGETEKEN. GÁZSZIVÁRGÁS MIATT ROBBANÁS TÖRTÉNT EGY ÜZEMBEN A KELET-KÍNAI SANTUNG TARTOMÁNYBAN, ÖT MUNKÁS MEGHALT, HÁROM MEGSÉRÜLT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KOCSI ÉS EGY TEHERAUTÓ BOCSKAIKERT ÉS HAJDÚHADHÁZ KÖZÖTT A 4-ES FÕÚTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT, AZ ÉRINTETT ÚTSZAKASZT TELJESEN LEZÁRTÁK. MEGHALT EGY MOTOROS, MIUTÁN SZEMÉLYAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT ABONYBAN SZOMBAT DÉLUTÁN. ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁK MIATT JÖVÕ KEDDEN LEZÁRJÁK AZ M0-S AUTÓÚT SZIGETSZENTMIKLÓSI CSOMÓPONTJÁBAN AZ M1-ES AUTÓPÁLYA FELÉ VEZETÕ FELHAJTÓT. ELTEMETTÉK BALÓ GYÖRGY PULITZER-EMLÉKDÍJAS, PRIMA PRIMISSIMA DÍJAS ÚJSÁGÍRÓT, TELEVÍZIÓS MÛSORVEZETÕT SZOMBATON BUDAPESTEN. BKK: FELÚJÍTÁS MIATT EGYIRÁNYÚSÍTJÁK A PASARÉTI UTAT A SZILÁGYI ERZSÉBET FASORTÓL A GÁBOR ÁRON UTCÁIG A PASARÉTI TÉR FELÉ. ÁTADTÁK A 3-AS METRÓ FELÚJÍTOTT ÉSZAKI, AZ ÚJPEST-KÖZPONT ÉS DÓZSA GYÖRGY ÚT KÖZÖTTI SZAKASZÁT.