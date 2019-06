Ferenc pápa: A csíksomlyói zarándoklat Erdély öröksége és a testvériség jele

XXI. Század Intézet: Az EP-választás eredménye alapján az MSZP-Párbeszéd már be sem jutna az Országgyűlésbe, a Fidesz-KDNP pedig mindent elsöprő, 80,9 százalékos mandátumarányt szerezne. Mélyzuhanásban van az MSZP, a párt támogatottsága EP-választásról EP-választásra megfeleződik - mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője. A közlemény szerint a Jobbik országos elnöksége úgy döntött, hogy vállalva a politikai és személyi felelősséget az EP-választás eredményéért, nem tölti ki teljes mandátumát, hanem előrehozott tisztújítást ír ki. Ujhelyi István kapja az MSZP-Párbeszéd lista EP-mandátumát - ismertette az MSZP döntését a testület vezetője. A szocialisták és Gyurcsány pártja továbbra is szilárdan bevándorláspártiak, ha tehetnék a migránsokhoz csoportosítanák a gyermekes családoknak juttatott adókedvezményeket és támogatásokat - mondta Selmeczi Gabriella, a Fidesz országgyűlési képviselője. Biztonságpolitikai szempontból fontos kérdés, hogy az EU új vezetése hogyan viszonyul majd legfontosabb szövetségeséhez, az Amerikai Egyesült Államokhoz - mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 csatornán. Saját főpolgármester-jelöltet állít a Momentum - írja az Azonnali.hu. - az internetes lap úgy tudja, hogy a korábbi hírekkel ellentétben nem Szél Bernadett lesz a jelölt. A Pénzügyminisztérium 2019-ben is meghirdeti a Nyári diákmunka programot, amelynek keretében mintegy 30 ezer diák kaphat munkalehetőséget - közölte Varga Mihály. Mától két hétig országszerte kedvezményekkel várják a fürdők az iskolásokat. A Takarék Csoport és a Raiffeisen Bank is kínálják július elsejétől a babaváró hitel iránt. A falvakban otthonteremtők valamennyien jogosultak lesznek az 5 millió forintos áfa-visszatérítésre jövő év elejétől – közölte Gyopáros Alpár kormánybiztos. Az építőipar 2023-ig 25 ezer milliárd forintos megrendelésállománnyal rendelkezik, ennek teljesítése érdekében az ágazat termelési volumenének minden évben 10 százalékkal kell növekednie - mondta György László gazdaságstratégiáért felelős államtitkár. Nyolcvanadik születésnapját ünnepli a budapesti Lengyel Intézet. Jelentős kárt tett az esős időben terjedő gombafertőzés a szabadföldi szamócatermésben, ezért akár 20-30 százalékkal is drágább lehet a termés - közölte a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke. Stabil 9 százalékos részesedésének megtartásában, az összpiacival azonos bővülésben bízik az idén a Skoda a magyarországi újautó-piacon - mondta Németh János márkaigazgató. A csíksomlyói zarándoklat Erdély öröksége, az egység és a testvériség jele, és tiszteletben tartja a román és a magyar vallási szokásokat is - mondta Ferenc pápa homíliájában a Csíksomlyón több tízezer hívő előtt bemutatott szentmiséjén. „Ne hagyjuk, hogy azok a hangok és sebek, amelyek az elkülönülést táplálják, megfosszanak a testvériség érzésétől” - hangoztatta a katolikus egyházfő. Ferenc pápa arra szólította a híveket: ne feledjék, s ne tagadják a múlt összetett és szomorú eseményeit, de ez nem gördíthet akadályt a testvéri együttélés elé, nem adhat rá ürügyet. Amennyiben az Európai Unió folytatja Koszovó kirekesztését, napirendre kerül az egyesülés lehetősége Albániával, de akár az albánok lakta Dél-Szerbiával is - üzente Brüsszelne Hashim Thaci koszovói elnök. Az iszlamista terroristák meggyilkoltak 16 embert Mozambik északi részén. Az amerikai megbízott védelmi miniszter szerint Kína túlzásba viszi a katonai műveleteket a vitatott hovatartozású Dél-kínai-tengeren. Bíróság engedélyezte Missouri állam egyetlen abortuszt végző klinikájának a nyitva maradását. Huszonkilenc bevándorló sérült meg egy menekülttáborban kitört tűzvészeben a boszniai Velika Kladusában. Tizenegy embert megölt egy elkeseredett városi alkalmazott az egyesült államokbeli Virginia Beach helyhatósági központjának egyik épületében - közölte a keleti parti fürdőváros rendőrfőnöke. A meggyanúsított hajóskapitány letartóztatását indítványozta a dunai hajóbaleset miatt az ügyészség. Traktor gázolt halálra egy 26 éves helyi kerékpáros nőt Ladánybenén. Egész nyáron közlekednek majd a nosztalgiajáratok a fővárosban - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Hosszú Katinka ezüstérmet szerzett 200 méter háton az úszók Bajnokok Sorozatában, a széria Indianapolisban zajló záróállomásának nyitónapján. A Babos Tímea, Fucsovics Márton kettős bejutott a második fordulóba a francia nyílt teniszbajnokság vegyespáros versenyében. Kovács Zsófia gerendán a legmagasabb pontszámmal jutott döntőbe a tornászok koperi világkupa-versenyén.