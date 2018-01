Fényes nappal lőttek agyon egy politikai vezetőt

Oliver Ivanovic épp a pártja székházába tartott, amikor a bejáratnál agyonlőtték. „Az áldozatot reggel 8 óra 30 perckor hozták be hozzánk. 9 óra 15 percig próbálkoztunk az újraélesztéssel, majd nem tehettünk mást, mint megállapítottuk a halál beálltát” – mondta a helyi orvos.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Mitrovica Koszovó szerbek lakta részén található, de nem szerb, hanem albán többségű. Korábban is voltak etnikai összecsapások, és a most meggyilkolt Oliver Ivanovicot is bűnösnek találták tavaly négy koszovói albán megölésében. A gyilkosságokat a 90-es évek végén követte el, de az ítéletet szabálytalanságok miatt megsemmisítették. Az újratárgyalás a napokban kezdődött. A vád ellenére Ivanovic szerb mércével mérsékelt politikusnak számított, még Koszovó függetlenségét is elismerte, és együttműködött a helyi NATO-parancsnoksággal.

„Oliver Ivanovic halála Szerbiának, Koszovónak és a koszovói szerbeknek is megrázó hír. Oliver Ivanovicot mindenki ismerte a városban, béketeremtőként dolgozott a különböző népcsoportok között. Minden fél számára lehangoló lesz a halála” – mondta az áldozat ügyvédje.

Az etnikai szembenállás alapja, hogy a szerbek nem fogadják el, hogy Koszovó elszakadt Szerbiától. Azt akarják, hogy az állam szerb többségű része is kiáltsa ki a függetlenségét. Belgrádban a szerb elnök, Alexander Vucic közölte: minden tárgyalást felfüggesztenek Koszovóval, amíg ki nem derül, mi volt a gyilkosság hátterében.