Fény derült a Szojuz balesetének okára

2018. OKTÓBER 12., PÉNTEK ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ: A KÖZÖS HATÁROKAT A NEMZETI HADSEREGNEK KELL VÉDENIE! ORBÁN VIKTOR: BRÜSSZELBEN GÕZERÕVEL GYÁRTJÁK A BETELEPÍTÉSI PROGRAMOKAT KOSSUTH RÁDIÓ. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK A TERROR HÁZA MÚZEUMNÁL MOND BESZÉDET OKTÓBER 23-ÁN 15 ÓRÁTÓL. GYURCSÁNY FERENC DK-ELNÖK: AZ IGAZI KIHÍVÁS NEM A MENEKÜLTKÉRDÉS, A KORMÁNY VESZÉLYEZTETI A HÉTKÖZNAPOKAT MONDTA MISKOLCON. FIDESZ: A MISKOLCIAK NEM KÉRNEK GYURCSÁNY FERENC BEVÁNDORLÁSPOLITIKÁJÁBÓL. AZ UKRAJNAI VÁLASZTÁSI KAMPÁNY RÉSZÉNEK TARTJA ROGÁN ANTAL A KÁRPÁTALJAI LISTÁZÁST PÉNTEK9, HÍRTV. TARLÓS ISTVÁN BEJELENTETTE INDULÁSÁT A 2019 ÕSZI FÕPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON. DEMETER MÁRTA AZ EGYEDÜLI JELÖLT A SZÉL BERNADETT TÁVOZÁSÁVAL MEGÜRESEDÕ LMP-TÁRSELNÖK POSZTRA. NEM SZAVAZZA MEG MAJD A JOBBIK A SARGENTINI-JELENTÉS ELLENI ORSZÁGGYÛLÉSI HATÁROZATOT - MONDTA A PÁRT FRAKCIÓJÁBÓL KIZÁRT VOLNER JÁNOS. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: A BREXIT JELENTÕS TÖBBLETFELADATOKAT RÓ A NAV-RA, A FELKÉSZÜLÉS MÁR ELKEZDÕDÖTT. FELKÉSZÜLT A FÛTÉSI SZEZONRA A HAZAI ENERGIASZEKTOR, BIZTOSÍTOTT AZ ELLÁTÁS MONDTA KADERJÁK PÉTER ITM-ÁLLAMTITKÁR. KÁSLER MIKLÓS: MINDENKI AZT SZERETNÉ, HOGY A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY ÁTALAKULJON. TÁLLAI ANDRÁS: AZ ÁFABEVÉTEL JELENTÕS FEDEZETET AD AZ ADÓCSÖKKENTÉSEKHEZ MAGYAR IDÕK. DUNA HOUSE: AZ ÉV ELSÕ KILENC HÓNAPJÁBAN TÖBB MINT 118 EZER INGATLAN-ADÁSVÉTEL TÖRTÉNT. TOJÁSSZÖVETSÉG: NÕTT A NAGYÜZEMI TOJÁSTERMELÉS AZ ELSÕ FÉL ÉVBEN. SZIJJÁRTÓ: BUSÁSAN MEGTÉRÜL MAGYARORSZÁGNAK AZ A TÖBB MINT 12,3 MILLIÁRD FORINT, AMELLYEL A MAGYAR KORMÁNY TÁMOGATJA A BMW DEBRECENI BERUHÁZÁSÁT. MÁR AZ INDULÁSKOR EZER EMBERNEK BIZTOSÍT MAJD MUNKÁT DEBRECENBEN A BMW. 1,5 SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ IPARI TERMELÉS AUGUSZTUSBAN JELENTETTE A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. KSH: AUGUSZTUSBAN 6,0 SZÁZALÉKKAL NÕTTEK A MEZÕGAZDASÁGI TERMELÕI ÁRAK. KECSKEMÉTI POLGÁRMESTER: TÖBB MINT EGYMILLIÁRD FORINTBÓL ÉPÜL KÖRFORGALOM KECSKEMÉTEN. A KORMÁNY A JÖVÕBEN IS TÁMOGATJA A KÜLHONI MAGYARSÁGOT - MONDTA A NEMZETPOLITIKÁÉRT FELELÕS MINISZTERI BIZTOS A SZLOVÁKIAI NAGYMEGYERBEN. LOMNICI ZOLTÁN ÉS BAJKAI ISTVÁN MEGLÁTOGATTA A CSÍKSZEREDAI BÖRTÖNBEN A TERRORVÁDDAL ELÍTÉLT SZÉKELYEKET. HORVÁTORSZÁG KÉT BLACK HAWK UH 60 M TÍPUSÚ ÚJ HELIKOPTERT KAPOTT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYÁTÓL TÉRÍTÉSMENTESEN. JEAN-CLAUDE JUNCKER: ORBÁN VIKTORNAK NINCS TÖBBÉ HELYE AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBAN LE MONDE. KOVÁCS ZOLTÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ: SZEMÉLYES BOSSZÚ JUNCKER VÁLASZA, MERT ORBÁN VIKTOR NEM TÁMOGATTA ÕT, AMIKOR AZ ELNÖKI POSZTÉRT INDULT NÉGY ÉVE NÉMETORSZÁG TÁMOGATJA A SZLOVÉN-HORVÁT HATÁRVITA LEZÁRÁSÁT CÉLZÓ ERÕFESZÍTÉSEKET - MONDTA ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR. JOBBAN SZEREPEL MAJD A BAJOR CSU A TARTOMÁNYI TÖRVÉNYHOZÁSI VÁLASZTÁSON, MINT A FELMÉRÉSEKBEN - HANGSÚLYOZTA HORST SEEHOFER PÁRTELNÖK. AUSZTRIÁBAN PÉNTEKEN MEGKÖTÖTTÉK AZ ELSÕ HÁZASSÁGOT AZONOS NEMÛ PÁR - KÉT NÕ KÖZÖTT. A MENEKÜLTKÉRDÉSRÕL IS TÁRGYALT AZ OLASZ MINISZTERELNÖK ETIÓPIÁBAN ÉS ERITREÁBAN. AZ OLASZ MINISZTERELNÖK REMÉLI, HOGY AZ ETIÓPIA ÉS ERITREA KÖZÖTTI BÉKEMEGÁLLAPODÁS ENYHÍT MAJD A MIGRÁCIÓS HELYZETEN IS. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖKÖT RÉGÓTA ÜZLETI KAPCSOLATOK FÛZIK A SZAÚDIAKHOZ ÍRJA A WASHINGTON POST. TÖBBEN MEGHALTAK EGY ÉPÜLÕBEN LÉVÕ MEXIKÓI BEVÁSÁRLÓKÖZPONT ÖSSZEOMLÁSAKOR. LEGKEVESEBB TIZENKÉT EMBER, KÖZTÜK NÉGY FIATAL VESZTETTE ÉLETÉT KOLUMBIA KÖZÉPSÕ RÉSZÉN EGY FÖLDCSUSZAMLÁS MIATT. NYOLCVANKÉT ÉVES KORÁBAN ELHUNYT PADOS GYULA, A SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ BELGYÓGYÁSZ FÕORVOSA, EGYETEMI DOCENS. ÖSSZEÜTKÖZÖTT HÁROM AUTÓ BUDAPEST VII. KERÜLETÉBEN, A RÁKÓCZI ÚTON, AZ ASTORIA KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ÉLETFOGYTIG TARTÓ FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLT A BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK KÉT FÉRFIT, AKIK MÉG 2010-BEN MEGÖLTÉK EGY ISMERÕSÜKET. VÁLTOZIK A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS MENETRENDJE A MUNKANAP-ÁTHELYEZÉSEK, ILLETVE A HALOTTAK NAPJA MIATT OKTÓBERBEN ÉS NOVEMBER ELEJÉN BUDAPESTEN. PÁLYAKARBANTARTÁS MIATT MÓDOSUL A JÖVÕ HÉTEN ÉS A KÖVETKEZÕ HÉTVÉGÉN ESTE A SZENTENDREI (H5-ÖS) HÉV MENETRENDJE. ITTAS VEZETÉS MIATT EMELT VÁDAT A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG BURÁNY SÁNDOR ELLEN.