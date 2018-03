Femen-aktivista zavarta meg Berlusconit

Nem várt meglepetés fogadta Silvio Berlusconit egy milánói szavazóhelyiségben. A veterán politikus épp voksolni készült, amikor egy hívatlan vendég, egy félmeztelen nő ugrott elé az asztalra. A radikális feminista csoport aktivistáját, aki valószínűleg Berlusconi korábbi szexbotrányai ellen tiltakozott, végül biztonsági emberek vitték el. A Forza Italia vezetője ezt követően leadhatta szavazatát.

Estig több mint 46 millió választó jogosult voksolni – a tét, hogy hatalmon marad-e a balközép Demokrata Párt vagy egy jobboldali szövetség veszi át Olaszország irányítását.

„Még nem döntöttem el, kire szavazok. Össze vagyok zavarodva. El fogok menni szavazni, de nem tudom, mi lenne jó Olaszországnak” – mondta egy római lakos.

Az előrejelzések szerint a legtöbb voksot a Silvio Berlusconi vezette jobboldali szövetség kaphatja, amely a Forza Italiából, az Északi Ligából és a radikális jobboldali Olasz Testvérek nevű pártból áll. A 81 éves Berlusconit a bíróság adócsalás miatt eltiltotta a közügyektől, ezért kormányfőjelöltje az Európai Parlament elnöke, Antonio Tajani.

A jobboldali szövetség kampányában szigorú bevándorláspolitikát ígért – Berlusconi például azt mondta, hogy visszatoloncolja hazájukba a védelemre nem szoruló migránsokat. Olaszországba több mint 600 ezer menedékkérő érkezett 2013 óta.

A második helyre a harmadikutas Öt Csillag Mozgalom futhat be. Az elitellenes pártot az egyik legismertebb olasz humorista, Beppo Grillo alapította azzal a céllal, hogy alternatívát kínáljon a hagyományos pártokkal szemben. A mozgalom alapjövedelmet vezetne be a szegényeknek, több pénzt költene oktatásra és szintén szigorítaná a bevándorlást. A pártot most Luigi Di Maio vezeti, aki egy Nápoly melletti településen szavazott.

A harmadik helyen a kormányzó, balközép Demokrata Párt végezhet. Ők azzal kampányoltak, hogy kivezették a gazdaságot a válságból, és tavaly a migránsáradatot is jelentősen csökkenteni tudták. Vezetőjük, Matteo Renzi Firenzében adta le szavazatát.

Elemzők szerint várhatóan egyik oldal sem szerez majd annyi voksot, ami a stabil kormányzáshoz szükséges, ezért patthelyzet alakulhat ki, a kormányalakítás pedig hónapokig is elhúzódhat.

A választók egy része mindenesetre bizakodó.

„Nem aggódom, mert az olaszok mindig megoldják valahogy a dolgokat. Okosak, intelligensek vagyunk. Inkább azért aggódom, hogy milyen benyomás alakul ki rólunk külföldön, mivel nem tudjuk, hogy mi lesz. Nagy a bizonytalanság” – mondta Ascanio Calvi.

Olaszországban most debütál az új választási rendszer. A polgárok két szavazólapot kapnak, az egyiken a szenátusra, a másikon a képviselőházra szavazhatnak. Mindegyik lapon azonban csak egy ikszet húzhatnak be – azaz nem oszthatják meg szavazataikat a pártok és az egyéni jelöltek között. Az új rendszer célja, hogy megkönnyítse a stabil kormánytöbbség létrejöttét.

Érdekesség egyébként, hogy a választás fennakadásokat okoz a tömegközlekedésben. Sok buszsofőr ugyanis inkább a szavazatszámláló bizottságokat vezeti a buszok helyett a jó fizetés miatt: egy napra átszámítva 60 ezer forintot kapnak. Távollétük miatt Rómában csökkenteni kellett a vasárnapi buszjáratok számát.