Felvértezve megy Von der Leyen és Zelenszkij Washingtonba

Ursula von der Leyen az Alaszkában szombat hajnalban befejeződött amerikai-orosz csúcstalálkozót követően, valamint az Emmanuel Macron francia elnök által vasárnap délutánra összehívott videókonferenciát, illetve a több európai vezető, a NATO-főtitkár és az ukrán elnök részvételével hétfőn Washingtonban tervezett találkozó előtt tartott megbeszélést Zelenszkijjel.

A megbeszélést követően Ursula von der Leyen hangsúlyozta: Ukrajnának képesnek kell lennie arra, hogy megőrizze szuverenitását és területi egységét. Nem lehetnek korlátozások az ukrán fegyveres erőkre nézve, legyen szó együttműködésről más országokkal vagy más országok konkrét segítségéről - szögezte le.

Fotó: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Brüsszelben 2025. augusztus 17-én. MTI/EPA/Olivier Hoslet