Félszáz főiskolást hurcoltak el emberrablók Nigériában

4153 újabb állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 280 ezer fölé emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 181 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 6965 főre emelkedett. A gyógyultak száma több, mint 80 ezer. Az Európai Unió megőrizte egységét és győzött, Soros György pedig vesztett, és itt lenne az ideje, hogy az európaiak végre hazaküldjék őt Amerikába - írta Orbán Viktor miniszterelnök Európa nem hódolt be című, Soros György írására adott válaszában. A vakcinák közül egy, már december végén engedélyt kaphat- mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy mielőbb legyen bevizsgált és biztonságos koronavírus elleni védőoltás - hangsúlyozta a kormányszóvivő a Facebook-oldalán. Több mint 2 millió nyugdíjas postai úton is regisztrálhat a koronavírus elleni oltásra - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán. A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye szerint a kereskedelmi szervezetek és az Idősügyi Tanács javaslatára szombaton a kormány felfüggesztette az idősek vásárlási idősávját. A zsúfoltság elkerülését és a megfelelő távolságtartást segíti az idősek vásárlási idősávjának felfüggesztése - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályvezetője a közmédiának. Az Országgyűlés több mint negyven törvényjavaslatról szavazhat a jövő héten. többek között az alaptörvény kilencedik módosításáról, amely a kormány szerint a magyar családok erősebb védelmét, a gyermekek biztonságát hivatott szolgálni. Már 236 ezer gyermeknek van babakötvénye, ami az egyik legjobb magyar befektetés - jelentette ki a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Kellemetlen napokat kénytelenek átélni a hazájuknak ártani akaró magyar baloldali politikusok - mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegáció vezetője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. Brüsszelnek nem az volt az első gondolata, hogyan lehet segítséget adni a nehéz helyzetbe került tagállamoknak, hanem hogyan lehet ráerőszakolni a migráció-, és a gender-akciótervet az országokra – mondta Rogán Antal a Bayer Show című műsorunkban. Az adóstop ellenére több baloldali kerületvezető is inkább a sarcolás mellett döntött - derült ki a Budapesti Srácok című műsorunkból. Advent harmadik vasárnapja van, újabb gyertyát kell meggyújtani az adventi koszorún. A magyar hadsereg megvásárolja Izraeltől a kis hatótávolságú rakéták és tüzérségi lövedékek ellen védelmet nyújtó Vaskupola rendszer radarrendszerét - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet. A koronavírus-járvány fertőzöttjeinek száma 71 millió fölé emelkedett a világban, a halálos áldozatoké több, mint másfél millió, a gyógyultaké pedig közel 47 millióra nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem vasárnap reggeli adatai szerint. Hazaárulás címén és még további vádpontokban indított büntetőeljárást az Ukrán Biztonsági Szolgálat a kárpátaljai Szürte település helyi képviselői ellen, amiért az ünnepélyes beiktatási ülésen elénekelték a magyar himnuszt. Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, az elmúlt napokhoz hasonlóan szombatra is csaknem 13 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, viszont ismét többen gyógyultak meg, mint ahányan elkapták a vírust. Negatív koronavírusteszt belépés előtt, kötelező karantén, rövidített munkaidő, kijárási tilalom - ezeket az újabb korlátozó intézkedéseket vetették fel a nyugat-balkáni ország járványkezeléssel megbízott válságstábjai. Öt tartományban enyhített a korlátozáskon az olasz kormány. A lazítást a kedvezően alakuló járványadatok miatt rendelték el. Olaszországban 1 millió 825 ezer ember fertőződött meg eddig, több mint 1 millióan meggyógyultak, a halottak száma pedig 64 ezer. A görög biztonsági szolgálatok őrizetbe vettek Rodoszon két görög állampolgárt, akiket azzal vádolnak, hogy Törökország részére kémkedtek - közölte az ERT görög közszolgálati televízió a rendvédelmi szervekre hivatkozva szombaton. Spanyolországban eddig 47 ezer életet követelt a járvány. A regisztrált fertőzöttek száma 1 millió 700 ezer, Pedro Sanchez miniszterelnök azonban már korábban utalt arra, hogy valós számuk 3 millió felett lehet. Ismét több ezren tüntettek az Egyesült Államok több városában helyi idő szerint szombaton Donald Trump amerikai elnök mellett. Washingtonban a demonstrálók összecsaptak az Antifa mozgalom aktivistáival. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal engedélyezte a Pfizer és a BioNTech vállalatok koronavírus elleni oltóanyagának vészhelyzeti alkalmazását az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban napról napra újabb rekordok dőlnek meg, pénteken 247 ezer új esetet jelentettek. A fertőzöttek száma meghaladta a 16 és félmilliót, akik közül eddig 9 és félmillióan gyógyultak meg, 305 ezren azonban belehaltak a betegségbe. Az Egyesült Államokat India követi a fertőzöttek számát tekintve. A hivatalos adat szerint csaknem 10 millióan fertőződtek meg eddig. Az elhunytak száma pedig meghaladja a 143 ezret. A legnagyobb marokkói iszlamista csoportok szombaton elutasították az Egyesült Államok közvetítésével létrejött megállapodást a kapcsolatok rendezésére Izraellel. Január 5-ig felfüggesztik az afganisztáni béketárgyalásokat - ezt a kabuli kormány és a radikális iszlamista tálibok képviselői jelentették be szombaton a Twitteren. A Palesztin Hatóság 4 millió adag koronavírus elleni orosz vakcinát kap Oroszországtól a következő hetekben - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál. Ötvennégy diáknak veszett nyoma az észak-nigériai Katsina állambeli Kankara bentlakásos főiskolájából egy fegyveres támadás során - közölte az Arise helyi televízió szombaton. Kedvezően alakulnak a járványadatok Franciaországban. A napi esetszám napok óta 13 körül alakul, az aktív fertőzések száma jelenleg kicsivel több, mint 2 millió és már csak lassan növekszik. Eddig 57 ezren haltak bele. Pokolgépes merényletet és lövöldözést jelentettek vasárnapra virradóan Kabul két különböző körzetéből, rendőrségi források szerint hárman életüket vesztették. Ma este kezdik meg a honvédség tűzszerészei a Budapesten, a Kvassay hídnál talált bomba hatástalanítását, a művelet miatt több forgalmas útszakaszt lezárnak, köztük a Rákóczi hidat. Ma lép életbe a MÁV-Start és a Volánbusz 2020/2021-es menetrendje, amely mintegy harminc vasútvonalon és ötven autóbuszos vonalon hoz az utasok számára jól érzékelhető változást - közölte a vasúttársaság. Balázs Krisztián nyújtón arany-, Molnár Botond talajon bronzérmet nyert a juniorok versenyében a törökországi Mersinben zajló férfi torna Európa-bajnokság zárónapján. A profi nehézsúlyú bokszvilágbajnok, Anthony Joshua kiütéssel nyert kihívója, Kubrat Pulev ellen Londonban. Női kézilabda Eb: Németország-Magyarország 32:25 Labdarúgó NB I: Ferencvárosi TC-ZTE FC 2:0; MOL Fehérvár FC-Budafoki MTE 4:1 MLS: Columbus Crew-Seattle Sounderst 3:0 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19-Moser Medical Graz99ers (osztrák) 5:4 Férfi vízilabda ob I: KSI SE-Szolnoki Dózsa 5:15; PannErgy-Miskolci LC - UVSE Hunguest Hotels 11:11; Kaposvári VK - PVSK Mecsek Fűszért 13:11; Szeged-Eger 11:12 Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíj időmérő edzését.