2025. 10. 19. Vasárnap
Külföld

Felszámolták az illegális bevándorlókat kihasználó spanyolországi bűnszervezetet + videó

2025. október 19., vasárnap 16:28 | HírTV
A szervezet amellett, hogy illegálisan juttatta be Spanyolországba az embereket, éhbérért dolgoztatta őket. Mindeközben a dél-európai országhoz tartozó Ceutában is egyre nagyobb gondot okoznak a migránsmaffiák. A HírTV-t Tóth Brigitta tudósította Murciából.

Újabb maffiát számolt fel a spanyol rendőrség, aminek a tagjai illegálisan hoztak bevándorlókat Spanyolországba, főként marokkóiakat. Némelyiküknek munkát is ígértek a déli Malagában, arab cukrászdákban, ahol végül tényleg foglalkoztatták őket, de egyrészt éhbérért, másrészt biztosítás és törvényes munkaszerződés nélkül.

Közben a Marokkóval határos spanyol autonóm városban, Ceutában is gond van a migránsmaffiákkal. Az ottani, egyetlen befogadóközpont az összeomlás szélén áll, mivel 500 ember befogadására tervezték, de már több mint 700-at látnak el.

Ezt tartogatja az időjárás nemzeti ünnepünkre

A hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már 20 Celsius-fok körül alakul és szerdától a hajnali fagyok is megszűnnek. Csütörtökön, a nemzeti ünnepen hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap az élénk szél mellett

