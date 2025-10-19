Felszámolták az illegális bevándorlókat kihasználó spanyolországi bűnszervezetet + videó

Megosztás itt:

Újabb maffiát számolt fel a spanyol rendőrség, aminek a tagjai illegálisan hoztak bevándorlókat Spanyolországba, főként marokkóiakat. Némelyiküknek munkát is ígértek a déli Malagában, arab cukrászdákban, ahol végül tényleg foglalkoztatták őket, de egyrészt éhbérért, másrészt biztosítás és törvényes munkaszerződés nélkül.

Közben a Marokkóval határos spanyol autonóm városban, Ceutában is gond van a migránsmaffiákkal. Az ottani, egyetlen befogadóközpont az összeomlás szélén áll, mivel 500 ember befogadására tervezték, de már több mint 700-at látnak el.