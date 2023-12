Felszámolási eljárást indított a lengyel kulturális miniszter

Megosztás itt:

Andrej Duda kabinet-főnöke úgy ítélte meg, hogy a lengyel kulturális miniszter lépése a mostani kormányzó erők teljes tehetetlenségét bizonyítja.

Tüntetők gyűltek össze a lengyel állami hírügynökség épülete előtt. Amiatt tiltakoztak, hogy az új kormány felmentette a lengyel közmédia vezérigazgatóit és újakat nevezett ki. A korábbi kormánypárt, a Jog és Igazságosság, valamint az államfő szerint törvénysértő, ahogy a személycseréket lebonyolították.

„A lengyel kulturális miniszter megsértette az alkotmányt. Lehetetlen, hogy a Szejm, a lengyel parlament alsóháza ezeket a határozatokat elfogadja, és az alkotmányügyi miniszter szerint helyettesíthetik a törvényeket” – mondta Andzej Duda, Lengyelország elnöke egy korábbi rádióinterjúban. Az államfő nem is írta alá az ezt lehetővé tévő kormánypárti törvényjavaslatot. Mivel azonban a javaslathoz a benyújtók a közmédia költségvetését is hozzácsatolták, így az elnöki vétó a médiacégek költségvetését is ellehetetlenítette.

A mintegy két hete hatalomra került liberális Donald Tusk kormánya - elemzők szerint - éppen erre hivatkozva most felszámolási eljárással akarja kikényszeríteni a teljes hatalomátvételt a közszolgálati médiában.

A kulturális miniszter szerint így tudják végrehajtani, a - mint fogalmazott - szükséges átalakításokat, és elejét venni a tömeges elbocsátásoknak. Az új lengyel kabinet eközben új médiatörvényt is előkészít, jelentette be a miniszter.

A lengyel alkotmánybíróság még december közepén adott ki előzetes állásfoglalást, miszerint az illetékes miniszternek tartózkodnia kell a közmédiát működtető társaságok felszámolásától. A taláros testület január közepére tűzte napirendre az ügyet, a brüsszelpárti Donald Tusk vezette kormány azonban ezt nem várta meg.