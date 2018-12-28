2018. december 28.,
péntek, Kamilla napja

Felrobbantottak egy turistabuszt a gízai piramisoknál

Hír TV

2018. december 28., péntek 19:56

Pokolgépes merényletet követtek el egy turistákat szállító autóbusz ellen pénteken Kairóban a gízai piramisok közelében, értesülések szerint legalább két ember életét vesztette és többen megsebesültek – jelentette a Sky News Arabíja pánarab hírtelevízió.

Az egyiptomi belügyminisztérium szerint két vietnami turista vesztette életét a merénylet következtében. A tárca hozzátette: az ismeretlen elkövetők egy házi készítésű robbanószerkezetet hajítottak a buszba.

 

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