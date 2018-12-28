Felrobbantottak egy turistabuszt a gízai piramisoknál

2018. DECEMBER 28., PÉNTEK
VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER: JÓL TELJESÍTETT A MAGYAR GAZDASÁG 2018-BAN.
VARGA MIHÁLY: IDÉN VÁRHATÓAN 4,6 SZÁZALÉK LESZ A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS.
TAVALY AZ EXPORT ÉRTÉKE ÁTLÉPTE A SZÁZMILLIÁRD EURÓT, EZ KORÁBBAN SOHA NEM FORDULT ELÕ - MONDTA A PÉNZÜGYMINISZTER AZ M1-EN.
TÖBB MINT SZÁZ ADÓVÁLTOZÁS LÉP HATÁLYBA JANUÁR ELSEJÉTÕL.
A KÉTGYERMEKESEK CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNYE 133 EZER FT-RA NÕ, A VÁLTOZÁSOK NYERTESEI A KISVÁLLALKOZÓ ADÓZÓK LESZNEK.
JELENTÕS ADÓCSÖKKENTÉST JELENTHET BE A KORMÁNY NÉHÁNY ÉVEN BELÜL, A SZABAD MOZGÁSTÉR 510 MRD FT-RA NÕ 2022-IG PORTFOLIÓ.
A FIDESZ BOJKOTTÁLJA A TÚLÓRATÖRVÉNY MIATT ÖSSZEHÍVOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSNAPOT.
GULYÁS GERGELY: A BALLIBERÁLIS OLDAL KIZÁRÓLAGOS FELELÕSSÉGE, HOGY MEGJELENT A FIZIKAI FENYEGETÉS ÉS ERÕSZAK A PARLAMENTI POLITIKA ESZKÖZTÁRÁBAN.
ITM: JÖVÕRE 2 MRD FT-OS KERETÖSSZEGGEL ÚJRAINDUL AZ OTTHON MELEGE PROGRAM KONVEKTORCSERE ALPROGRAMJA.
NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT: A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESÕK SZÁMA 5,5 %-KAL CSÖKKENT MAGYARORSZÁGON EGY ÉV ALATT.
STRATÉGIAI EGYEZTETÉSRE HÍVJA A DEMOKRATIKUS ELLENZÉKI PÁRTOK EURÓPAI PARLAMENTI KAMPÁNYFÕNÖKEIT UJHELYI ISTVÁN JANUÁR ELSÕ HETÉRE.
FIDESZ: UJHELYI ISTVÁN SZOCIALISTA EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELÕ ÉS AZ MSZP BRÜSSZELT ÉS A BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPOLITIKÁT KÉPVISELI.
A DK ÉS A NAGY IMRE TÁRSASÁG BUDAPESTI SZERVEZETE GYERTYAGYÚJTÁSSAL TILTAKOZOTT NAGY IMRE EGYKORI KORMÁNYFÕ SZOBRÁNAK ELSZÁLLÍTÁSA MIATT.
BAKONDI GYÖRGY: A MIGRÁCIÓ A JÖVÕ ÉVI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS MEGHATÁROZÓ, FÕ KÉRDÉSE LESZ.
ANGELA MERKEL ÉS EMMANUEL MACRON KÖZLEMÉNYBEN KÖVETELI AZ ELFOGOTT UKRÁN TENGERÉSZEK SZABADON BOCSÁTÁSÁT ÉS A KERCSI-SZOROS ÁTJÁRHATÓSÁGÁT.
60 KM HOSSZÚ HATÁRKERÍTÉST ÉPÍTETT OROSZORSZÁG AZ UKRAJNÁTÓL 2014-BEN ELCSATOLT KRÍM FÉLSZIGETEN AZ UKRÁN HATÁR MENTÉN.
KÉT FEGYVERES BETÖRT EGY BÉCSI KOLOSTOR-TEMPLOMBA, AZ OTT LÉVÕ SZERZETESEKET PEDIG 3-4 ÓRÁN KERESZTÜL FOGVA TARTOTTA.
A RABLÁSBAN 5 SZERZETES MEGSÉRÜLT, A HATÓSÁGOK KIZÁRTÁK A TERRORCSELEKMÉNY LEHETÕSÉGÉT.
JANUÁR 1-TÕL KÉT SZLOVÉN AUTÓPÁLYA-SZAKASZON IS DRÁGUL AZ AUTÓPÁLYADÍJ A 3,5 TONNÁNÁL NEHEZEBB JÁRMÛVEKRE.
SZLOVÉNIÁBAN IDÉN 180 EMBERCSEMPÉSZT TARTÓZTATTAK LE A HATÓSÁGOK DELO SZLOVÉN NAPILAP.
1,5 TONNA HASIST FOGLALTAK LE A TÖRÖK-GÖRÖG HATÁRON - KÖZÖLTE AZ ANKARAI KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM.
A MEXIKÓVAL KÖZÖS HATÁR LEZÁRÁSÁVAL FENYEGETÕZÖTT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK, HA A DEMOKRATÁK NEM SZAVAZZÁK MEG A TERVEZETT FAL KÖLTSÉGVETÉSÉT.
KILENCÓRÁNYI PATTHELYZET UTÁN EGY KARÁCSONYI DALRA ADTA MEG MAGÁT A RENDÕRÖKNEK EGY LÖVÖLDÖZÕ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN.
KÍNA ÉS AZ USA JANUÁRBAN MEGKEZDI A TÁRGYALÁSOKAT A KERESKEDELMI FESZÜLTSÉG ENYHÍTÉSE ÉRDEKÉBEN SZÁMOLT BE A KÍNAI KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM.
ÁTIRÁNYÍTOTTÁK A REPÜLÕJÁRATOKAT INDONÉZIÁBAN A VULKÁNKITÖRÉS MIATT, A TÛZHÁNYÓ KÖRÜL 5 KM-ES TILALMI ZÓNÁT JELÖLTEK KI.
TERRORISTA BÛNCSELEKMÉNYEK MIATT VÁDAT EMELTEK HAT EMBER ELLEN SVÉDORSZÁGBAN, A VÁDLOTTAK PÉNZT IS UTALTAK AZ ISZLÁM ÁLLAM DZSIHADISTA SZERVEZETNEK - KÖZÖLTE A SVÉD ÜGYÉSZSÉG.
A MUSZLIM EGYHÁZI ADÓ, AZAZ MECSETADÓ BEVEZETÉSÉT SÜRGETIK NÉMET KORMÁNYPÁRTI POLITIKUSOK ÍRTA A DIE WELT CÍMÛ LAP.
ÁTALAKÍTOTTA A KORMÁNYT SZAÚD-ARÁBIA KIRÁLYA, VÁLTOZÁS TÖRTÉNT A KÜLÜGYMINISZTERI POSZTON ÉS A NEMZETI GÁRDA ÉLÉN IS.
SZÍRIAI INFORMÁCIÓS MINISZTÉRIUM: AZ EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK HÉT ÉV UTÁN ÚJRA MEGNYITJA NAGYKÖVETSÉGÉT DAMASZKUSZBAN.
POKOLGÉPPEL FELROBBANTOTTAK EGY TURISTÁKAT SZÁLLÍTÓ AUTÓBUSZT KAIRÓBAN A GÍZAI PIRAMISOK KÖZELÉBEN, LEGKEVESEBB KETTEN MEGHALTAK.
MEGHALT ÁMOSZ OZ VILÁGHÍRÛ IZRAELI ÍRÓ, 79 ÉVES VOLT.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 2-ES FÕÚT 44-ES KM-ÉNÉL, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK.
KIGYULLADT EGY TRANSZFORMÁTORHÁZ A FÕVÁROS XI. KERÜLETÉBEN, A BUDAFOKI ÚTON, EGY EMBER MEGHALT.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M0-ÁS AUTÓÚTON, DUNAKESZINÉL, EGY SÁVON HALAD A FORGALOM.
5221 EMBERHEZ HÍVTAK MENTÕT KARÁCSONYKOR, A LEGGYAKRABBAN ROSSZULLÉT MIATT.
GYORSÍTOTT ELJÁRÁSBAN EMELTEK VÁDAT EGY FÉRFI ELLEN, AKI MEGRONGÁLTA A MARGIT HIDAT DÍSZÍTÕ SZOBROKAT SZEPTEMBERBEN.
ORFK: NÉGY BALESETBEN ÖT EMBER HALT MEG AZ ÜNNEP HÁROM NAPJÁN; 23 SOFÕRT ITTAS VEZETÉS MIATT ÁLLÍTOTTAK ELÕ.