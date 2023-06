Felrobbantották a Dnyeper duzzasztógátját, egymást vádolják a háborús felek

Megosztás itt:

Volodimir Zelenszkij egyenesen terroristának nevezte a föderációt, hangsúlyozva, hogy már több mint egy éve Oroszország ellenőrzi ezt a gátat és az egész kahovkai vízierőművet, amelyet fizikailag lehetetlen kívülről, ágyúzással felrobbantani. Az ukrán elnök leszögezte, ez az elmúlt évtizedek legnagyobb ember okozta környezeti katasztrófája Európában.

Ezzel szemben a Kreml szóvivője szerint ukrán szabotázsakció történt. Dimitrij Peszkov több érvet is felsorolt, amiért az ukránok érdekében állt egy ilyen merénylet. Úgy gondolja: Kijev így akarja kompenzálni az Oroszország elleni sikertelen akciókat. Másrészt pedig a Krím vízellátását igyekszik szabotálni Kijev.

A gát javíthatatlannak tűnik, több napig tarthat az áradás.

Mintegy 80 teleülést fenyeget az ár, kilenc már víz alatt is van. Legalább 16 ezer ember lehet érintett. Több helyen már megkezdték a lakosok kitelepítését és elővigyázatosságból lekapcsolták az áramszolgáltatást is. De a zaporizzsjai atomerőmű működésében is a gondokat jelenthet a vízözön.

A Nemzetközi Atomenergia ügynökség igazgatója közölte, a veszély elsősorban a létesítmény hűtővízáramlásában keletkezhet, azonban jelenleg nincs vészhelyzet. Rafael Grossi hozzátette, folyamatosan nyomon követik a helyzet alakulását.