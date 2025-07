Felrobbant egy benzinkút Rómában, sokan megsérültek

Megosztás itt:

A hatalmas detonáció, amely a Via dei Gordianin lévő töltőállomáson történt, ahol gázolajat és cseppfolyósított gázt (LPG) is árulnak, az egész olasz fővárosban hallatszott. A robbanás sérültjei között volt nyolc rendőr és egy tűzoltó is.

A Roma Today helyi hírportál által közzétett fotókon a benzinkút felett felcsapó lángok és óriási füst látható.

A rendőrség lezáratta a helyszínhez közel lévő Teano metróállomást - közölte az Atac római közlekedési vállalat.

A helyszínen dolgozó tűzoltóság közleménye szerint a lángok egy közeli raktár felé terjedtek tovább, a detonáció ereje pedig megrongálta a közeli épületeket.

A mentőszolgálatok már a robbanás előtt a helyszínen tartózkodtak egy riasztás miatt, miután egy teherautó a benzinkútnál lévő csővezetéknek ütközött - jelentették olasz hírügynökségek, amelyek arról is beszámoltak, hogy a nyolc rendőrön kívül mentősök és járókelők is megsérültek a balesetben.

A mentőszolgálatok közlése szerint öt embert szállítottak kórházba.

