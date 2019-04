Félmillió dollárt adományozott az Egyesült Államokba igyekvő migránskaravánnak Ferenc pápa

Félmillió dollárt adományozott Ferenc pápa azoknak a Mexikóban rekedt migránsoknak, akik a közép-amerikai migránskaravánokkal igyekeztek bejutni az Egyesült Államok területére, jelentette be szombaton a Vatikán. A kommüniké szerint az összeget a mexikói katolikus közösségeken keresztül használják fel a migránsok élelmezésére, elszállásolására és alapvető igényeik kielégítésére. A forrásokat 27 mexikói egyházmegyével és gyülekezettel kapcsolatos projektek között osztják szét.

Mint írták, még 2018-ban hat migránskaraván, összesen 75 ezer ember indult útnak Guatemalából, Hondurasból és Salvadorból az erőszak és a nyomor elől, az Egyesült Államok azonban nem nyitotta meg előttük a határokat.

A katolikus egyház hangsúlyozta, a migránskaravánra irányuló médiafigyelem jelentősen csökkent az elmúlt időszakban, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a kormányok és a magánszemélyek által a menekülteknek nyújtott támogatások és adományok aránya is egyre kevesebb. A katolikus egyházfő félmillió dolláros adományának tehát egyúttal az is a célja, hogy példát mutatva ismét felhívja a figyelmet a Mexikóban rekedtek sanyarú sorsára.

Jelenleg egy tízezer főt számláló migránskaraván – vagy ahogy a mexikói belügyminiszter nevezte, „minden karavánok anyja” – tart Mexikón keresztül az amerikai határ felé. Donald Trump amerikai elnök még tavaly ősszel hirdette meg kampányát a migránskaravánok ellen.

Magyar Nemzet