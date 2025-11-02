Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 02. Vasárnap Achilles napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Feljelentette az olasz miniszterelnököt egy férfi, miután egy kiutasított migráns megtámadta + videó

2025. november 02., vasárnap 15:45 | HírTV
feljelentés illegális bevándorlás Georgia Meloni

Feljelentette az olasz miniszterelnököt egy 51 éves férfi, miután egy nigériai migráns megtámadta. A bevándorlót már korábban ki kellett volna utasítani az országból. Közben az olasz kabinet tagjai az elmúlt napokban több olyan országot látogattak meg, amelyekkel további együttműködéseket kötnek. Az olasz kormány ugyanis 2023 óta csaknem 240 ezer afrikai indulását akadályozta meg a Tunéziával és Líbiával kötött egyezményeknek köszönhetően.

  • Feljelentette az olasz miniszterelnököt egy férfi, miután egy kiutasított migráns megtámadta + videó

40 napot töltött kórházban az a lombardiai férfi, akit egy illegális nigériai bevándorló támadott meg. Elmondása szerint a nigériai migráns cigarettát kért tőle, majd miután nem kapott, rasszistának nevezte és azzal fenyegette, hogy megöli. A férfi ügyvédje 88 ezer eurót, vagyis hozzávetőleg 35 millió forintnyi összeget kért az államtól az elszenvedett kár és a rehabilitációs idő hosszúsága miatt.

 

A Meloni-kormány 2022 óta köt gazdasági, oktatási és energetikai egyezményeket az afrikai országokkal. Épp azért, hogy az együttműködéseknek köszönhetően a kiutasított személyeket is visszavegyék az érintett afrikai államok. Hasonló célzattal indult el az albán kiutasítási központok építése is, ahová eredetileg illegális bevándorlókat vittek a tengerről, ám a baloldali bírók őket rendre Olaszországba küldték. Az ok mindig az volt, hogy a származási ország nem biztonságos, ezért nem lehet őket kiutasítani.

További híreink

Botrány a Sziget Fesztivál körül: Gerendai nyomására válthatott álláspontot a Tisza Párt

Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint

Ezt tedd, és a májad szinte újjászületik

A „zseni" Robbie Keane szerint a Fradi stábtagjait figyelmeztetni kellene

Helyesíráskvíz: ezeket a szavakat a magyarok többsége elrontja – Neked mennek?

Zelenszkij emberei lecsaptak, Putyin válasza véres lesz

Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa

Háromgólos győzelmet aratott a Ferencváros az MTK elleni örökrangadón

Kiábrándult hang – Tisza-támogató vallomása a brüsszeli árulásról

További híreink

Kiábrándult hang – Tisza-támogató vallomása a brüsszeli árulásról

Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat

Mattot kapott a Tisza Párt – Pofonegyszerű kérdés amire nem mernek válaszolni: a hallgatásuk a válasz?

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért
2
Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat
3
Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó
4
Késes támadók kezdtek vérengzésbe egy angliai vonaton
5
Mattot kapott a Tisza Párt – Pofonegyszerű kérdés amire nem mernek válaszolni: a hallgatásuk a válasz?
6
Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa
7
Különleges alkalomra érkezett meg a Közel-Keletre Orbán Viktor
8
Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?
9
Bóka János pontról pontra cáfolta dán kollégája szavait
10
„Először azt hittük halloweeni tréfa” – szemtanúk az angliai késes támadásról + videó

Legfrissebb híreink

Otthon és a temetőkben is mindenki figyeljen a biztonságra + videó

Otthon és a temetőkben is mindenki figyeljen a biztonságra + videó

 Továbbra is fokozott figyelmet kér mindenkitől a rendőrség a temetők környékén. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a hétvégén is jelen volt a fővárosi sírkertekben, hogy zavartalan legyen a megemlékezés mindenki számára. A katasztrófavédelem is fokozott körültekintést kért az emlékezőktől.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Trump parancsot adott: amerikai katonai művelet készülhet Nigériában

Trump parancsot adott: amerikai katonai művelet készülhet Nigériában

 Az amerikai hadügyminisztérium előkészületeket tesz katonai beavatkozásra Nigériában az afrikai ország keresztény közösségének védelmében - erősítette meg Pete Hegseth hadügyminiszter washingtoni idő szerint a szombat esti órákban reagálva Donald Trump elnök utasítására.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!