Feljelentette az olasz miniszterelnököt egy férfi, miután egy kiutasított migráns megtámadta + videó

40 napot töltött kórházban az a lombardiai férfi, akit egy illegális nigériai bevándorló támadott meg. Elmondása szerint a nigériai migráns cigarettát kért tőle, majd miután nem kapott, rasszistának nevezte és azzal fenyegette, hogy megöli. A férfi ügyvédje 88 ezer eurót, vagyis hozzávetőleg 35 millió forintnyi összeget kért az államtól az elszenvedett kár és a rehabilitációs idő hosszúsága miatt.

A Meloni-kormány 2022 óta köt gazdasági, oktatási és energetikai egyezményeket az afrikai országokkal. Épp azért, hogy az együttműködéseknek köszönhetően a kiutasított személyeket is visszavegyék az érintett afrikai államok. Hasonló célzattal indult el az albán kiutasítási központok építése is, ahová eredetileg illegális bevándorlókat vittek a tengerről, ám a baloldali bírók őket rendre Olaszországba küldték. Az ok mindig az volt, hogy a származási ország nem biztonságos, ezért nem lehet őket kiutasítani.