Felháborodott Olaszország a párizsi olimpián történt kolosszális igazságtalanság miatt + videó

Megosztás itt:

Az olasz sportvilág és a közvélemény egyhangúlag háborodott fel Angela Carini méltatlan olimpiai megmérettetésén. Imane Khelif a korábbi világbajnokságokon a nemi teszteken megbukott ökölvívó ugyanis majdnem szétverte az olasz nő fejét. 46 másodpercig tartott a küzdelem, aztán Angela Carini úgy döntött feladja a harcot egy férfi ellen. Miután a bírók hivatalosan is regisztrálták a visszavonulást letérdelt a ringben és zokogni kezdett. Az olasz sportolónő elmondta bement a ringbe küzdeni, mert nem akarta feladni. Az egyik ütés annyira fájdalmas volt, hogy azt mondta elég lesz. A könnyeivel küzdő játékos azt is hozzátette azért döntött így, mert emelt fővel akart távozni az olimpiáról.

Az olaszok szerint Angela a nők elleni diszkrimináció áldozata. Egyetlen nő sem érdemli, hogy erőfeszítéseit, méltóságát és álmait a befogadás ideológiája miatt meglopják.

Giorgia Meloni miniszterelnök személyesen találkozott Angelával, hogy együttérzéséről biztosítsa. A kormányfő a sajtónak nyilatkozva elmondta nem ért egyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntésével.

Az Olasz Testvérek párt már korábban is jelezte, hogy súlyos következményi lehetnek. Tény, hogy az algériai játékos vérében kimutatott tesztoszteron miatt nem lehet egyenrangú megmérettetésről beszélni. Meloni szerint a diszkrimináció elleni harc valódi áldozatai a nők. A miniszterelnök az is leszögezte a férfi jegyeket hordozó atléták nem indulhatnak a nők között. Egyenrangú küzdelmet kell biztosítani az ötkarikás játékokon. A női sportolók védelmében több olasz civil szervezet is felszólalt. Aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy egyetlen sportágban se legyen megengedett, hogy a nők férfiakkal kell megküzdjenek.