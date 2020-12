Felfüggesztették a londoni tárgyalásokat a Brexitről

5525 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 243 581-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 193 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 5706-ra emelkedett. A területi közigazgatásban dolgozók koronavírus-tesztelésével folytatódik hétfőtől az országos célzott csoportos tesztelés - közölte a Miniszterelnökség. A koronavírus-járvány miatt bevezetett, az idősek számára fenntartott kétórás védett vásárlási idősáv újragondolását javasolja a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete december 11. után - írta a Magyar Nemzet. Néhány napon belül megérkezhet egy kínai vakcinagyártó ellenanyagának dokumentációja Magyarországra - jelentette be Menczer Tamás államtitkár a Facebookon. A koronavírus elleni oltás ingyenes és önkéntes lesz, és ha a megfelelő mennyiség áll majd rendelkezésre, akkor mindenki megkaphatja - mondta a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa az M1-en. Ezekben a napokban érkezik meg az ápolók novemberi, 20 százalékkal megemelt fizetése a bankszámlájukra - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Már hónapokkal az október végi megállapodás előtt tudták a BKV-nál, hogy kockázatos leszerződni a Leisztinger Tamáshoz köthető, offshore hátterű céggel - ez derül ki a Magyar Nemzet birtokába került belső jelentésből. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a buszmutyi kapcsán úgy fogalmazott: Karácsony Gergely főpolgármester nem mond igazat, és továbbra sem tesz semmit az ügy megoldása érdekében. A KRESZ szabályait figyelmen kívül hagyva alakított ki lakossági parkolóhelyeket Ferencváros baloldali polgármestere - derítette ki a Hír TV Budapesti Srácok című műsora. Baranyi Krisztina közösségi oldalán jelezte, hogy az intézkedéssel a helyi autósokon segítene, ennek ellenére hatszorosára emelné a ferencvárosiaknak az éves parkolási engedélyek díját. A Budapesti Közlekedési Központ értetlenül áll az előtt, hogy a Fővárosi Kormányhivatal - immáron negyedszer - ismét visszautasította a cég járatsűrítési tervét, ezért személyes egyeztetést kezdeményeznek. A kormányzat otthonteremtési programjának, valamint az idén előkészített és a jövőre induló beruházásoknak köszönhetően az építőipar 2021 első negyedévének a végére léphet túl a koronavírus-járvány következményein - mondta az ÉVOSZ elnöke. Érdemes kihasználni az önkéntes pénztári befizetések után járó adókedvezményt, aki idén indít, illetve folytat ilyen célú megtakarításokat, akár 280 ezer forint adójóváírással is számolhat - tájékoztat Izer Norbert államtitkár. Ma már a huszonévesek közül minden harmadik szokott rendszeresen önkénteskedni – közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter az önkéntesség világnapja alkalmából, a közösségi oldalán. Több ezer család juthat téli tüzelőhöz Somogy megyében, ahol az önkormányzatok megkezdték a szociális tűzifa osztását. Feloldotta a magyar baromfihúsra februárban kivetett behozatali tilalmat a Fülöp-szigeteki agrárminisztérium - közölte a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Az európai uniós tagállamok egy csoportja az ideológiai vitát erőlteti, ami sokkal kevésbé sürgős kérdés, mint a helyreállítási alap és a költségvetés - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter a Magyar Hírlap interjújában. A magyarok és a lengyelek sértegetésének befejezését kérte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Didier Reynders-től, az Európai Bizottság igazságügyi biztosától. Ha a magyarság nem áll ki magáért, mások nem fogják ezt megtenni helyettünk - fogalmazott Kásler Miklós a közösségi oldalán, a romániai parlamenti választáson történő részvételre és a magyarság képviseletének támogatására kérve a határon túli magyarokat. Megrendülését fejezte ki Orbán Viktor miniszterelnök abban a levélben, melyet Emmanuel Macron francia államfőnek írt Valéry Giscard d'Estaing, a Francia Köztársaság korábbi elnöke, „a modern Franciaország egyik alapító atyja” halála kapcsán. Felfüggesztette az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről folyó tárgyalásokat a brit és az uniós küldöttség. London és Brüsszel között ugyanis jelentősek a nézetkülönbségek. Magyarországon már ma is lehet szavazni az e hét végén zajló romániai parlamenti választásokon - hívta fel a figyelmet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kommunikációs stábja. A világon 65,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,5 millió, a gyógyultaké 42,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ingyenes és önkéntes lesz az új típusú koronavírus elleni védőoltás Szlovéniában, a kormány erre vonatkozóan elfogadta a nemzeti oltási tervet. Szerbiában 2021 első felében várható a tömeges oltás megkezdése, első körben az egészségügyi dolgozók, a rendőrök és a katonák kapják meg a vakcinát - jelentette be Mirsad Djerlek egészségügyi államtitkár. Továbbra sem lassult számottevően a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, szombatra is csaknem 14 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, a járvány kezdete óta igazolt fertőzöttek száma pedig velük együtt átlépte a nyolcszázezret. Nem kerülnek karanténba Romániában és negatív koronavírustesztet sem kell felmutatniuk a határon azoknak a külföldről érkezőknek, akik 24 órán belül elhagyják az ország területét. Egyszeri vagyonadót vezetnek be Argentínában a koronavírus-járvány elleni védekezés finanszírozására, a járvány által leginkább sújtott vállalkozások és a szegények megsegítésére, valamint a hazai földgázipar fejlesztésének támogatására. Donald Trump amerikai elnök választási kampánycsapata bírósági keresetet nyújtott be Georgia államban az ottani eredmény érvénytelenítéséért, amely már sokadik kísérletük arra, hogy megfordítsák az országos eredményt. Az Egyesült Államok kivonja csaknem az összes katonáját Szomáliából január 15-től - közölte az amerikai védelmi minisztérium. Felszámoltak egy nemzetközi embercsempész-hálózatot az olasz hatóságok; összehangolt akciókban 19 embert vettek őrizetbe - közölték az olasz igazságügyi szervek. Elhunyt életének 81. évében Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész - közölte közösségi oldalán a gödöllői önkormányzat. A művész a településen élt és annak díszpolgára volt. Pécsi Ildikót az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját halottjának tekinti. Egy ember meghalt és kettő megsérült abban a balesetben, amely Eger és Ostoros között történt - tudatta a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A szavatosság-jótállási szabályozás átfogó módosításának részeként 2021-től a papír alapú mellett bevezetik az elektronikus jótállási jegyet - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Labdarúgó NB I: Zalaegerszegi TE - Mezőkövesd-Zsóry FC 3:0 Férfi kézilabda NB I: Telekom Veszprém - HE-DO B.Braun Gyöngyös 26:25 Férfi vízilabda ob I: Kaposvári VK-UVSE Hunguest Hotels 11:12 Férfi kosárlabda NB I: Jászberényi KSE-Egis Körmend 64:93 Férfi röplabda Extraliga: DEAC-LV Sport Pénzügyőr SE 1:3 Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője autózta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Szahíri Nagydíj harmadik szabadedzésén.