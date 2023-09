Felfüggesztené Lengyelország uniós tagságát egy német képviselő

Megosztás itt:

Németországban felvetődött, hogy függesszék fel Lengyelország uniós tagságát, miután sajtóhírek szerint több százezer munkavállalási vízumot adtak ki csalárd mód. Gunnar Beck német európai parlamenti (EP) képviselő egy írásbeli beadványában arra ösztökéli az Európai Bizottságot (EB), hogy fontolja meg Lengyelország vizsgálatának lehetőségét az Európai Unió (EU) Szerződés 7. cikke alapján, amely egyébként azt tartalmazza, miként zárható ki az adott tagállam az EU-ból - írja a vg.hu.

A képviselő emlékeztetett arra, hogy a sajtóértesülések szerint mintegy 250 ezer vízumot adtak el egyenként ezer euróért a lengyel konzulátusokon keresztül világszerte, különösen Afrikában és Ázsiában. Piotr Wawrzykot a botrány napvilágra kerülése után menesztették a lengyel külügyminiszter-helyettesi posztról, hét másik személyt, köztük asszisztensét pedig vesztegetés vádjával vádolják - mutat rá az Bizottságnak írt levelében Gunnar Beck. A képviselő szerint, Lengyelország csalárd vízumrendszere az EU elleni "hibrid támadásnak" is tekinthető.

Saját országuk tagságának a felfüggesztését is kérhetnék

Különösen érdekes a német képviselő felháborodása, miután éppen a napokban borult a bili Németországban is, hiszen kiderült, hogy egy nagy húsipari holding olyan ukránokat foglalkoztatott, akiknek hamisították a papírjaikat és így diákként közvetítették őket a céghez. A holding érdekkörébe tartozó társaság szállított egyébként szalmonellás húst hazánkba is. Sajtóhírek szerint, másfél évig csempésztek be külföldi munkavállalókat hamis okmányokkal Németországba, és elsősorban vágóhidakon helyezték el őket.

Nyitókép: Daily News