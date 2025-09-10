Felfoghatatlan tragédia – Belehalt sérülésébe Charlie Kirk aktivista, Donald Trump támogatója

Megosztás itt:

A konzervatív influenszert a nyakán érte a lövés Utah állam egyik egyetemén.

Donald Trump amerikai elnök megerősítette Kirk halálát a Truth Socialon közzétett bejegyzésében.

A nagyszerű és még legendás Charlie Kirk meghalt. Senki sem értette meg jobban, és senki nem volt a fiatalok szíve az Egyesült Államokban, mint Charlie. Mindenki szerette és csodálta, különösen én, és most már nincs közöttünk. Melania és az én együttérzésem gyönyörű feleségének, Erikának, és a családnak szól. Charlie, szeretünk téged!

– írta a politikus a Fox News beszámolója szerint.

Az Egyesült Államok nemzeti zászlóját félárbocra engedik a vasárnap napnyugtáig a szövetségi épületeken a meggyilkolt közéleti személyiség emlékére

– rendelkezett Trump elnök.

Az MTI közölte, az Orem városban működő Utah Valley University közleménye szerint a lövést egy közeli épületből adták le, kevesebb mint 200 méterre a színpadtól, amely előtt több száz diák zsúfolódott össze. Az incidens helyi idő szerint 12 óra 20 perckor történt, mintegy 20 perccel az után, hogy a rendezvény elkezdődött. A rendőrök szinte azonnal előállítottak egy gyanúsítottat, aki a helyi hatóságok őrizetében van.

Jason Chaffetz, Utah állam korábbi kongresszusi képviselője, aki a helyszínen tartózkodott, szemtanúként a Fox News hírtelevízióban arról számolt be, hogy egyetlen lövés dördült el, ami után Charlie Kirk leesett a székről. Elmondta, hogy a rendezvényt a tagállam legnagyobb egyeteme, a Utah Valley University központi terén tartották, amit alacsonyabb épületek vesznek körbe. Beszámolója szerint közvetlenül a lövés előtt az egyik hallgató egy transzneműekkel kapcsolatos kérdést tett fel.

Charlie Kirk a Turning Point USA nevű szervezet alapítója volt, amelynek elsődleges feladataként a fiatalok politikai érdeklődésének felkeltését szabta konzervatív nézőpontból, de ösztönzi az érvekre épülő vitát is. A 32 éves közéleti személyiség a szervezetet 19 éves korában, 2012-ben alapította.

A konzervatív aktivista évek óta látogatta az Egyesült Államok középiskoláit és egyetemeit, legnépszerűbb nyilvános eseményei a diákoknak tartott nyilvános vitafórumok. Ezeken mindenkinek lehetősége van kérdezni, bármilyen témában és bármilyen politikai nézőpontból, és ezek időnként kemény vitákat is kiváltanak.

Charlie Kirk és a Turning Point USA szervezete 2024-ben segítette Donald Trump republikánus elnökjelölt kampányát, és elemzők szerint komoly része volt abban, hogy mozgósította a fiatal, egyetemista korú választókat a republikánus oldalon.

Fotó forrása: MTI