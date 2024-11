Félelem és reszketés Amszterdamban + videó

Rátámadtak Maccabi Tel-Aviv szurkolóira Amsterdamban az Európa-liga mérkőzés után. A hatóságok jelentése szerint tíz izraeli megsebesült. Az utcai harcot követően hatvankét embert letartóztattak. A holland főügyész pedig bejelentette a még szökésben lévő gyanúsítottak fotóit hamarosan közzéteszik. Sajtóinformációk szerint a támadók arabul beszéltek, és palesztinbarát jelszavakat kiabáltak.

Az egyik áldozat édesanyja, akinek fia és négy hozzátartozója is érintett volt az összecsapásban azt mondta: felfegyverezve támadtak az izraeliekre.