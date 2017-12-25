2017. december 25.,
hétfő, Eugénia napja

Felébredt a kómából Jirí Menzel

Hír TV

2017. december 25., hétfő 14:38

Felébresztették a mesterséges kómából Jirí Menzelt. A 79 éves Oscar-díjas cseh rendezőn és színészen november közepén többórás fejműtétet hajtottak végre, azóta mesterséges kómában kezelték a prágai katonai kórházban. A jó hírről most a rendező felesége számolt be az egyik közösségi oldalon egy Menzelről készült, a gyerekeikkel közös friss fotóval kísérve.

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kómaJiri Menzel

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