Felavatták Gábor Áron megújult síremlékét

Hangsúlyozta: a Gábor Áronhoz hasonló hősök életútja "példát mutat és identitásformáló erővel bír" a Kárpát-medencében és szerte a világon. "Gábor Áron híres fogadalma, 'lészen ágyú', ma másodszor is valósággá válik, hiszen lészen ágyú az emlékművön is" - mondta Vargha Tamás, megköszönve a felújításban részt vállalók segítségét.

Az államtitkár a felújított síremléknél mondott beszédében a hősök iránti tisztelet és emlékezés fontosságát hangsúlyozta, rámutatva: a múlt tiszteletének hiánya az egyénre, de a nemzet egészére is veszélyes, hiszen ha nincs mire visszatekinteni, nincs miből erőt meríteni, akkor az egyén és a nemzet is elveszíti "a fennmaradásához szükséges legfontosabb tájékozódási pontjait".

A székely ágyúöntő 1949. július 2-án a második kökösi csatában vesztette életét, és a háromszéki Eresztevény református temetőjében temették el. A sírhant fölé 1892-ben állított emlékműre eredetileg kerekes ágyút is terveztek, de ez akkor nem valósult meg, a hiányosságot a mostani felújításkor pótolták az eredeti tervek alapján. A csütörtöki eseményen Gábor Áron halálának 175. évfordulójáról is megemlékeztek.

