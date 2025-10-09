Fél év nyugalom után újra támad a kór: veszélyben a magyar sertésállomány?

Megosztás itt:

Azonnali intézkedések: Több mint 130 sertést kellett elpusztítani a határ mentén

A pusztító kór kedden ütötte fel a fejét, amikor a romániai tenyésztők a legrosszabb rémálmukkal szembesültek: a sertéspestisre jellemző tünetek és tömeges elhullás jelezte a végzetes bajt. A laboratóriumi vizsgálatok órákon belül megerősítették a gyanút, vörös riasztást kiváltva Arad megyében.

A román állategészségügyi hatóságok azonnal cselekedtek: Aradon 117, a magyar határ melletti Nagylakon pedig 16 sertést kellett kíméletlenül elpusztítani és elhamvasztani, hogy megpróbálják megfékezni a feltartóztathatatlannak tűnő járványt. A fertőtlenítést azonnal elvégezték, és a fertőzési gócok 10 kilométeres körzetében minden állattartót figyelmeztettek a halálos veszélyre.

Ketyegő bomba a szomszédban: Mekkora a veszély Magyarország számára?

A nagylaki gócpont nem csupán egy romániai belügy. A magyar határtól mindössze egy kőhajításnyira található település egy ketyegő biológiai bombát jelent a teljes magyar sertéságazat számára. Az afrikai sertéspestis rendkívül gyorsan terjed, és ha átlépi a határt, annak beláthatatlan gazdasági következményei lehetnek.

A helyzet súlyosságát fokozza, hogy Arad megyében 22 nagyüzemi farmon több mint 60 ezer sertést tartanak. Ha a kór ezekben az állományokban elszabadul, a terjedése szinte megállíthatatlan lesz. A magyar gazdák most lélegzetvisszafojtva figyelik a híreket, hiszen egyetlen fertőzött állat is elég lehet ahhoz, hogy a kór lángra kapjon a hazai tenyészetekben is.

Szigorított védekezés: A magyar hatóságok résen vannak a nemzeti állomány védelmében

Miközben a szomszédban a kórral küzdenek, a magyar hatóságok a legmagasabb készültségben vannak, hogy megvédjék a nemzeti sertésállományt. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és az állategészségügyi szervek folyamatosan elemzik a romániai helyzetet, és a legszigorúbb járványvédelmi protokollokat léptették életbe a határ menti területeken.

A cél egyértelmű: egy védőfalat emelni a pusztító kór elé. Szigorított ellenőrzésekkel, a gazdálkodók folyamatos tájékoztatásával és a legapróbb részletekre is kiterjedő óvintézkedésekkel próbálják biztosítani, hogy az afrikai sertéspestis ne léphesse át a magyar határt. A küzdelem megkezdődött a láthatatlan ellenséggel szemben.

Forrás: MTI