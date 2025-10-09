Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 09. Csütörtök Dénes napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Fél év nyugalom után újra támad a kór: veszélyben a magyar sertésállomány?

2025. október 09., csütörtök 18:35 | MTI
Arad járvány sertés Nagylak állategészségügy Románia magyar határ afrikai sertéspestis ASP

Megtört a fél éves csend: vészjósló hírek érkeztek Romániából, ahol ismét felütötte a fejét a pusztító afrikai sertéspestis, közvetlenül a magyar határ mellett. Arad megyében, Nagylaknál is azonosították a kórt, több mint 130 állatot kellett azonnal elpusztítani. A járvány karnyújtásnyira van, ami a magyar sertésállományt is súlyosan veszélyezteti.

  • Fél év nyugalom után újra támad a kór: veszélyben a magyar sertésállomány?

Azonnali intézkedések: Több mint 130 sertést kellett elpusztítani a határ mentén

 A pusztító kór kedden ütötte fel a fejét, amikor a romániai tenyésztők a legrosszabb rémálmukkal szembesültek: a sertéspestisre jellemző tünetek és tömeges elhullás jelezte a végzetes bajt. A laboratóriumi vizsgálatok órákon belül megerősítették a gyanút, vörös riasztást kiváltva Arad megyében.

A román állategészségügyi hatóságok azonnal cselekedtek: Aradon 117, a magyar határ melletti Nagylakon pedig 16 sertést kellett kíméletlenül elpusztítani és elhamvasztani, hogy megpróbálják megfékezni a feltartóztathatatlannak tűnő járványt. A fertőtlenítést azonnal elvégezték, és a fertőzési gócok 10 kilométeres körzetében minden állattartót figyelmeztettek a halálos veszélyre.

 Ketyegő bomba a szomszédban: Mekkora a veszély Magyarország számára?

 A nagylaki gócpont nem csupán egy romániai belügy. A magyar határtól mindössze egy kőhajításnyira található település egy ketyegő biológiai bombát jelent a teljes magyar sertéságazat számára. Az afrikai sertéspestis rendkívül gyorsan terjed, és ha átlépi a határt, annak beláthatatlan gazdasági következményei lehetnek.

A helyzet súlyosságát fokozza, hogy Arad megyében 22 nagyüzemi farmon több mint 60 ezer sertést tartanak. Ha a kór ezekben az állományokban elszabadul, a terjedése szinte megállíthatatlan lesz. A magyar gazdák most lélegzetvisszafojtva figyelik a híreket, hiszen egyetlen fertőzött állat is elég lehet ahhoz, hogy a kór lángra kapjon a hazai tenyészetekben is.

Szigorított védekezés: A magyar hatóságok résen vannak a nemzeti állomány védelmében

 Miközben a szomszédban a kórral küzdenek, a magyar hatóságok a legmagasabb készültségben vannak, hogy megvédjék a nemzeti sertésállományt. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és az állategészségügyi szervek folyamatosan elemzik a romániai helyzetet, és a legszigorúbb járványvédelmi protokollokat léptették életbe a határ menti területeken.

A cél egyértelmű: egy védőfalat emelni a pusztító kór elé. Szigorított ellenőrzésekkel, a gazdálkodók folyamatos tájékoztatásával és a legapróbb részletekre is kiterjedő óvintézkedésekkel próbálják biztosítani, hogy az afrikai sertéspestis ne léphesse át a magyar határt. A küzdelem megkezdődött a láthatatlan ellenséggel szemben.

Forrás: MTI

További híreink

Közeleg a napfogyatkozás, Magyarországon ezekből a városokból láthatunk a legtöbbet

És akkor Orbán Viktor és Lázár János betértek egy út menti kávézóba...

Ebből a 3 férfi csillagjegyből lesz a leghűségesebb férj – A horoszkóp szerint ők sosem kacsingatnak másfelé

Nagy árat fizethetnek a Hont Andrást halálosan fenyegető tiszások

Ázsia Expressz: Barbinek Paula egy hosszú út elején jár

Bayer Zsol: Na végre!

Andrej Babis kemény üzenetet küldött Ukrajnának

Óriási visszatérő és újonc a magyar válogatott keretében

„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak

További híreink

„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak

Lázár János: Bomba-bejelentés! Autóipari óriásgyár épül Pécsen – Kellett az M6!

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak
2
Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso
3
Andrej Babis kemény üzenetet küldött Ukrajnának
4
Riasztás – Kaszás Nikolett halála – a rejtély nyomában járt stábunk + videó
5
Az Antifa magyar áldozata demonstrációra készül az Európai Parlamentben + videó
6
Durva pénzeső év végéig – 17 milliárdot oszt szét a kormány + videó
7
Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó
8
Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist
9
Von der Leyen bukása Európa érdeke – ma szavaz az EP
10
Megható videón, ahogy a mentősök meglepték a nyugdíjas Zacher doktort

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!