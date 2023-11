Fehéreket jöttünk ölni, ezt mondták a lincselő migránsok a francia falunapon, és egy kamaszfiút meg is öltek

Megosztás itt:

Egész Franciaország ledöbbent a tragikus, brutális kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságon - írta meg az origo.hu.

Az Actu.fr internetes portál értesülései szerint a falusi bálon a faluházban 300-400 ember gyűlt össze táncolni, szórakozni, amikor

HAJNALI 2 ÓRA KÖRÜL IDEGENEK - A „FRANCE BLEU DRÔME ARDÈCHE" SZERINT KÖRÜLBELÜL TÍZEN - LÉPTEK BE A TEREMBE ÉS EGYELŐRE ISMERETLEN OKOKBÓL RÁTÁMADTAK AZ ÜNNEPLŐKRE.

A durva, erőszakos támadáshoz a tűzoltókat is ki kellett hívni, akik a bent levőket evakuálták. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

Dans l'entourage des tueurs de #Crepol , la francophobie est quelque chose d'assumé et de revendiqué : "J'aime bien le pays moi, vive la CMU, la carte vitale, le dentiste gratuit mais j'aime pas les Français, les Français racistes"pic.twitter.com/l1U1R534Nj — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) November 21, 2023

Azért fontos kihangsúlyozni, hogy a hivatalos közlemények szerint eddig ismeretlen okból történhetett a tragédia, mert a „Le Dauphine Libéré" regionális napilapban az jelent meg, hogy a gyilkosság és a verekedés valójában egy fehérek elleni merénylet volt. Megszólaltatott szemtanúk vallottak erről, egyikük ezt nyilatkozta:

Éppen haveri körben szórakoztunk, és igazán jól mulattunk. A buli vége felé ismeretlenek léptek be a terembe, de már behallatszott, hogy kint gyülekeznek a többiek, valami történhetett. Kimentem megnézni, hogy mi a helyzet, majd ekkor valaki vállon és a hátamba szúrt, de Thomas haveromat is megszúrták. Megijedtem és bemenekültem a terembe. Egy másik haveromat is hátba szúrták, neki a veséjét is megszúrták, próbáltam elszorítani a vérzést, horror volt az egész. Számomra egyértelmű, hogy ez merénylet volt.

A TÁMADÓK AZT KIABÁLTÁK, HOGY „AZÉRT JÖTTÜNK, HOGY LESZÚRJUK A FEHÉREKET".

A mellette álló szemtanú megerősítette az elmondottakat, hozzátéve, hogy "ez nem amolyan szokásos báli balhé volt, ahol kisebb-nagyobb pofonok csattannak el, nem is igazi az a bál, ahol ez nem így van, az ilyesmit megszoktuk. De itt egyáltalán nem ez történt. Egyszer csak 15-20, teljesen ismeretlen ember belépett a terembe, látszott rajtuk, hogy gyilkolni jöttek. Valóban egy merényletet éltünk át!" - mondta el a szemtanú, majd egy mellette álló lány így folytatta:

Amikor az eset történt, én épp a parkolóban voltam, közel a rendészhez. Szerettem volna bemenni, de a rendész nem engedett, azt mondta, hogy vége van a bálnak. Tumultusra lettem figyelmes, majd láttam, hogy a rendészt is leszúrták, a keze vérben úszott, még a cipőm is véres lett.

A rendész azt kiabálta, hogy „kés van náluk, szúrnak, meneküljetek". Két szülővel bementem a terembe ezután, ahol totális pánik uralkodott. Volt, aki verekedett, mások vérben feküdtek, minden csupa vér volt. Borzasztó volt, nem szabad ilyeneket átélni 16 évesen... Egy másik fiatal lány szomorúan tette hozzá: elfogadhatatlan, hogy szórakozni megyünk egy bálba és egy baráttal kevesebb jön ki élve...", majd a barátnője karjaiba zuhant zokogva.

Az újságcikket többek között Raphaël Ayma osztotta meg, az Fdesouche.com X-fiókján pedig közzétették a gyilkos támadók egy barátjának videóját, amelyben többek között azt mondja (jellegzetes francia migráns akcentussal), hogy egyáltalán nem szomorú amiatt ami történt, sőt zavaros beszédében a kongói etnikai tisztogatásra is hivatkozik, amit a fehérek követtek el, majd a palesztinokat is védelmébe veszi. Azt mondja még durva cinizmussal, hogy „szeretem ezt az országot, segélyen élek, ingyen van a fogorvos, de nem szeretem a rasszista franciákat".