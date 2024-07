Fehér Ház: Joe Biden nem lép vissza az elnökjelöltségtől

Szerdán újabb, az elnökjelölti vita után készült közvélemény-kutatások jelentek meg, amelyek Donald Trump fölényét mutatják. A New York Times által megrendelt felmérés szerint Donald Trumpot jelenleg az amerikaiak 49 százaléka, míg Joe Bident 43 százalék támogatja. Ez az arány megegyezik a CNN hírtelevízió közvélemény-kutatásának eredményével, ami kedden vált elérhetővé. A The Wall Street Journal napilap megrendelésére elkészült felmérés 48 százalékos Donald Trump-fölényt mutat Joe Biden 42 százalékával szemben.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.