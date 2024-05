Fehér Ház: egyelőre nem támogatjuk, hogy amerikai fegyvereket használjanak fel orosz területen

John Kirby arra is kitért, hogy az Egyesült Államok a megszületése óta támogatja a tíz pontból álló ukrán úgynevezett békeformulát, és annak fejlesztésében is aktívan részt vett. Antony Blinken külügyminiszter, valamint Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó közösen dolgozott a világ több országával annak érdekében, hogy működőképessé tehessék - fogalmazott.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.