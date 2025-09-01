Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 01. Hétfő Egyed, Egon napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Fehér Ház: az Egyesült Államok végét jelentené, amennyiben el kellene törölni a Trump-adminisztráció vámjait

2025. szeptember 01., hétfő 07:05 | mti
Fehér Ház Egyesült Államok

Az Egyesült Államok végét jelentené, amennyiben el kellene törölni a Trump-adminisztráció által bevezetett vámokat - jelentette ki Peter Navarro, az amerikai elnök kereskedelempolitikai főtanácsadója vasárnap arra a pénteki bírósági ítéletre reagálva, amely szerint a Donald Trump által április óta bevezetett vámok többsége törvénytelen.

  • Fehér Ház: az Egyesült Államok végét jelentené, amennyiben el kellene törölni a Trump-adminisztráció vámjait

Peter Navarro a Fox News hírtelevízió vasárnapi heti politikai magazinjában kitartott amellett, hogy megalapozott volt vészhelyzetre hivatkozni az úgynevezett "kölcsönösségi alapú vámok", valamint az országba irányuló kábítószer-csempészet miatt Kanadára, Mexikóra és Kínára kivetett vámok esetében.

A fehér házi illetékes hangsúlyozta, hogy a kábítószer, elsősorban a fentanil számos fiatal halálát okozza, míg a külkereskedelmi hiány "pusztító hatással jár" az Egyesült Államok gazdaságára, aminek kezelésére a vám importszabályozó eszközként szolgál.

Peter Navarro a szövetségi fellebbezési bíróság pénteken hozott határozatát "pártos igazságtalanságnak" mondta. A határozatot mellett szavazó bírákat "taláros politikusoknak" nevezte, és kijelentette, hogy a hétből hat bíró demokrata párti.

 

Az elnöki tanácsadó hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kisebbségbe került bírók által megfogalmazott különvélemények"nagyon erősek", és megmutatják, hogy a végső jogi fórum, a Legfelsőbb Bíróság előtt milyen érvek mellett lehet elérni, hogy a vámok életben maradhassanak.

"Ha elveszítjük az ügyet, az az Egyesült Államok végét jelenti"

 

- fogalmazott.

A washingtoni székhelyű Egyesült Államok Szövetségi Kerületi Fellebbezési Bíróságának tagjai 7-4 arányban pénteken úgy találták, hogy az új vámok többségének esetében a bevezetés hivatkozási alapjaként szolgáló gazdasági vészhelyzet nem áll fenn, illetve az elnök túllépte hatáskörét, ezért a vámokról szóló intézkedések érvénytelenek.

A bírói tanács ugyanakkor október 14-ig engedte, hogy a vámok hatályban maradjanak, időt hagyva az adminisztráció számára, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságához forduljon.

Donald Trump Truth Social közösségi oldalán pénteken megjelent állásfoglalásában élesen bírálta a bíróságot és annak határozatát, valamint jelezte, hogy fellebbeznek, majd meggyőződését fejezte ki, hogy a Legfelsőbb Bíróság érvényben hagyja a vámokról szóló intézkedéseit.

 

Donald Trump az április 2-án bejelentett átfogó vámintézkedéseket az elnököt intézkedési jogkörrel felruházó nemzetközi gazdasági vészhelyzetről szóló 1977-es törvény (International Economic Emergency Act) alapján vezette be. Emellett az elnök hivatalba lépésekor szintén vészhelyzetre hivatkozva hozott döntést a kábítószer-csempészetben, elsősorban fentanil-csempészetben érintettnek talált országok, Kanada, Mexikó és Kína elleni büntetővámról, amivel az illegális drogkereskedelem mérséklését kívánta elérni.

További híreink

Sopronkőhida árnyai – a börtön, ahonnan senki sem szökhetett meg

Csörte - Kiderült, hogy a Tisza Párt progresszív adóemelésre készül + videó

Suzy 40 éves lett, de nem bánja: „Nem vagyok külsőre sem tökéletes, nem is szeretnék az lenni”

„Nem kérdeztem senkit" – a gólja után Szoboszlai üzent a labdát nem neki adó Szalahnak

A Kísértés Lilije kiteregette a hálószoba titkaikat

Zelenszkij bajban, az ukránok sem a háborút, sem őt nem támogatják

Trump bejelentése után főhet Zelenszkij feje

Mestermunka volt! Szoboszlai elképesztő szabadrúgásgóljával a Liverpool legyőzte az Arsenalt

Friedrich Merz megszólalt a háborúról

További híreink

Friedrich Merz megszólalt a háborúról

Szoboszlai káprázatos góljával nyert a Liverpool az ágyúsok ellen + videó

Terepszemle Navracsics Tiborral

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Friedrich Merz megszólalt a háborúról
2
Bayer show - Kocsis Máté: Magyar Péter ezt a nyarat elveszítette + videó
3
Európai katonai alakulatok esetleges ukrajnai telepítéséről beszélt Ursula von der Leyen
4
Menekült volna, de elkapták – brutális drogfogás a fővárosban + videó
5
Barátság kőolajvezeték: óriási üzemanyag-drágulásra figyelmeztet a Mol-vezér
6
Szoboszlai káprázatos góljával nyert a Liverpool az ágyúsok ellen + videó
7
Sajtóklub: 1300 milliárdot venne ki Magyar Péter az emberek zsebéből + videó
8
Csörte - Kiderült, hogy a Tisza Párt progresszív adóemelésre készül + videó
9
Tuzson Bence szerint nem meglepő, hogy Magyar Péter tagadja a Tisza-adó bevezetését + videó
10
Volodimir Zelenszkij: Oroszországra újabb csapásokat fogunk mérni

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Friedrich Merz megszólalt a háborúról

Friedrich Merz megszólalt a háborúról

A német kancellár az ukrajnai háború elhúzódására számít - Friedrich Merz erről a ZDF német közszolgálati műsorszolgáltatónak adott interjújában beszélt vasárnap.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!